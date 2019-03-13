Добрые новости
13 марта,
2019
1
фото
Новости

Мужчина погиб при пожаре в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В селе Старосайнаково Кривошеинского района сгорел деревянный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС. В доме на диване пожарные обнаружили тело мужчины.

Мужчина погиб при пожаре в Томской области

Сообщение о возгорании в деревянном жилом доме поступило в пожарную часть в 3:50 часов в ночь с 12 на 13 марта. Огонь перекинулся на пристроенную к дому веранду и крытый двор.

Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, крытого двора, закоптились стены внутри дома, обгорела входная дверь снаружи дома. Общая площадь пожара составила 82 кв. м, — говорится в сообщении. — Причина пожара устанавливается.

Возгорание удалось ликвидировать в 5:50 часов. На месте работали шесть человек и три единицы техники. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.