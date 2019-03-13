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Мужчина погиб при пожаре в Томской области
1 час назад
В селе Старосайнаково Кривошеинского района сгорел деревянный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС. В доме на диване пожарные обнаружили тело мужчины.
Сообщение о возгорании в деревянном жилом доме поступило в пожарную часть в 3:50 часов в ночь с 12 на 13 марта. Огонь перекинулся на пристроенную к дому веранду и крытый двор.
Сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, крытого двора, закоптились стены внутри дома, обгорела входная дверь снаружи дома. Общая площадь пожара составила 82 кв. м, — говорится в сообщении. — Причина пожара устанавливается.
Возгорание удалось ликвидировать в 5:50 часов. На месте работали шесть человек и три единицы техники.
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