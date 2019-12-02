Мужчина обвинил в краже денег свою подругу, так как она отказалась вернуться к нему

Томская прокуратура утвердила уголовные дела в отношении 51-летнего жителя Тегульдетского района, обвиняемого в ложном доносе и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в октябре 2019 года обвиняемый, пытаясь уговорить бывшую подругу вернуться к нему, перевел ей со своего банковского счета 15 тысяч рублей, полученные от сдачи совместно собранной кедровой шишки. Получив отказ, по версии прокуратуры, он решил отомстить бывшей гражданской супруге и написал в полицию заявление о якобы совершенной ею краже денег с его банковского счета. Однако факт хищения не подтвердился.







Более того, в ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили дома у обвиняемого марихуану, собранную им месяцем ранее для личного употребления.





Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью.





Уголовное дело направлено для рассмотрения в Тегульдетский районный суд.