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27 февраля,
2019
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Музей «Томская береста» стал лучшим социальным проектом года

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский музей истории берестяного промысла «Томская береста» стал призером в номинации «Лучший социальный проект года» на Всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства-2018. Награждение прошло на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Музеем занимается компания «Богара ЛТД», специализирующаяся на берестяной продукции. В этом году томичам удалось обойти 1044 конкурсных проекта из 62 регионов России.


Однако сам музей пока закрыт для посетителей по техническим причинам. «До 1 июня музей закрыт на реконструкцию, а после ее завершения мы планируем проводить мастер-классы для детей и курсы по работе с берестой для взрослых. У тех, кто окончит их успешно, появится возможность трудоустроиться на нашем предприятии», — сообщила пресс-службе обладминистрации директор компании «Богара ЛТД» Оксана Салищева.


Экспозиция томского музея истории берестяного промысла состоит преимущественно из изделий, созданных предприятиями «Томский умелец» и «Богара ЛТД». Также есть экспонаты из частной коллекции Виктории Ротман. Самые старые из них датируются 1965 годом.

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