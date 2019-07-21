Новости
Мусоровоз столкнулся с двумя иномарками. Пострадали дети
10 минут назад
Сегодня в обед на проспекте Фрунзе столкнулись Toyota Will, Toyota Sprinter и ЗИЛ. Об этом сообщило УМВД по Томской области в Instagram.
В ведомстве сказали, что в результате ДТП три человека доставлены в больницу для осмотра, двое из них — дети.
«По предварительным данным, девочка-пассажир одного из автомобилей перевозилась в транспортном средстве без детского удерживающего устройства. Второй ребенок перевозился с использованием ремня безопасности», — говорится в сообщении УМВД.
Обстоятельства происшествия выясняются полицией.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?