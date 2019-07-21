Добрые новости
21 июля,
2019
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Новости

Мусоровоз столкнулся с двумя иномарками. Пострадали дети

ТВ2
ТВ2
10 минут назад

Сегодня в обед на проспекте Фрунзе столкнулись Toyota Will, Toyota Sprinter и ЗИЛ. Об этом сообщило УМВД по Томской области в Instagram. 


В ведомстве сказали, что в результате ДТП  три человека доставлены в больницу для осмотра, двое из них — дети.

 

«По предварительным данным, девочка-пассажир одного из автомобилей перевозилась в транспортном средстве без детского удерживающего устройства. Второй ребенок перевозился с использованием ремня безопасности», — говорится в сообщении УМВД.


Обстоятельства происшествия выясняются полицией. 

Мусоровоз столкнулся с двумя иномарками. Пострадали дети
Фото: Регион 70
Регион 70
Регион 70
Регион 70
Регион 70
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