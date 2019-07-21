Мусоровоз столкнулся с двумя иномарками. Пострадали дети

Сегодня в обед на проспекте Фрунзе столкнулись Toyota Will, Toyota Sprinter и ЗИЛ. Об этом сообщило УМВД по Томской области в Instagram.





В ведомстве сказали, что в результате ДТП три человека доставлены в больницу для осмотра, двое из них — дети.



«По предварительным данным, девочка-пассажир одного из автомобилей перевозилась в транспортном средстве без детского удерживающего устройства. Второй ребенок перевозился с использованием ремня безопасности», — говорится в сообщении УМВД.





Обстоятельства происшествия выясняются полицией.

