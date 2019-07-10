Мусорная реформа в Томске: не хватает машин, мусорных контейнеров и людей
До начала сентября в Томске установят необходимое количество контейнеров для вывоза мусора, сообщил журналистам мэр города Иван Кляйн. Сегодня градоначальник провел выездное совещание, на котором оценили работу «Спецавтохозяйства» и его субподрядчика, компании «АБФ-Логистик», по уборке мусора.
Адреса для объезда мэру предложили блогеры, которые приняли участие в выездном совещании. На ул. Украинская, 15 к приезду мэра мусорные контейнеры были чистыми, однако рядом был складирован крупногабаритный мусор, который вывозят раз в неделю.
На улице Транспортная, 7, где, по словам жителей, не вывозили мусор в течение десяти дней, сегодня установили новые контейнеры. Однако на момент приезда мэра убрать скопившуюся свалку еще не успели.
В администрации района отметили, что вывезут мусор до конца рабочего дня. А мэр призвал установить на всех контейнерных площадках города информационные таблички, где будет указано расписание вывоза мусора, в том числе и крупногабаритного, и контактные данные ответственной организации. Также Иван Кляйн поручил проработать вопрос дезинфекции контейнеров и площадок.
На Иркутском, 32, ул. Мичурина, 7 и в микрорайоне Высотный контейнерные площадки также были в нормативном состоянии.
Переполненные мусорные контейнеры были в Ленинском районе на Большой Подгорной и по адресам Войкова, 61 и ул. Строевая, 4. Подрядчик — «АБФ Логистик» — пообещал убрать мусор до вечера. По его словам, одна из причин переполненных баков — нехватка мощностей. Машина попросту не доехала до адреса раньше.
Мы раньше вывозили на полигон 300 тонн отходов. Знаете, сколько за вчерашний день вывезли? 744 тонны. Это в 2,5 раза больше. Кто такое мог предусмотреть, — прокомментировал ситуацию мэр города Иван Кляйн. — Еще раз прошу всех жителей с пониманием отнестись к этой ситуации. Да, она многому нас научила. Мы видим, что в подготовке к реализации реформы ТКО был допущен ряд недочетов. Но сегодня у нас есть достаточно ресурсов, чтобы навести порядок. Поверьте мне, все городские службы будут работать круглосуточно до тех пор, пока этого не произойдет. И я лично буду контролировать это.
Сейчас двум компаниям - САХу и «АБФ-Логистик» - не хватает 11 мусоровозов. На их покупку необходимо 58-62 млн рублей.
«Сегодня, я думаю, мы этот вопрос будем ставить перед областью. Губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин сказал: «Вы говорите, что вам надо. Четко просчитайте, и будем решать», – добавил мэр.
При этом руководитель «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов рассказал, что предприятию не хватает и сотрудников.
«У нас большой дефицит водителей, поэтому многих возьмем сразу. Не только мы, но и подрядчик. Примерно по 13-15 человек готовы принять на работу. Плюс дефицит мастеров производственных участков, которые осуществляют контроль. Трех человек готовы взять. Зарплата у водителей от 30 тысяч, но это сдельная работа, зависит от графиков. У нас есть люди, которые 50 тысяч получают. Поэтому на сайте есть вакансии, обращайтесь», — отметил Михаил Курилов.
В Томском районе такая же ситуация, — говорит Михаил Курилов. — По всей стране ситуация одинаковая. Дефицит контейнеров составляет миллион штук. Их нигде нет. Томск не какое-то уникальное явление, если вы почитаете прессу, то везде такая же история. А в Томском районе в некоторых местах никогда и не было контейнеров, сейчас их нужно будет устанавливать.
Проблему недостатка мусорных контейнеров власти города планируют решить в ближайшее время. С начала июля региональный оператор уже установил 300 контейнеров емкостью 0,75 кубометра и 150 контейнеров емкостью 1,1 куб. м. До 1 августа появится еще 1000.
«Общее количество бункеров и контейнеров в Томске составляет 6 тысяч 760. Нам нужно еще 2,5 тысячи. Тысячу заказали у ФСИН, 400 штук покупает субподрядчик, еще 400 через учреждения приобретаем, остальные пойдут через аукцион. Вопрос с контейнерами закроем до сентября», — подчеркнул мэр.
Реализация мусорной реформы в Томске из-за судебных задержек началась 1 июля. Томичи стали жаловаться на горы мусора во дворах. Причина в том, что региональный оператор не успел установить мусорные баки, а один из крупнейших участников городского рынка — компания «Сорнет» — перевернула, а затем и забрала свои баки. Сейчас мэрия надеется, что «Сорнет» станет работать на субподряде, несмотря на то что ранее они уже отклонили это предложение.
8 июля губернатор освободил от должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура. Решение связано со срывом реализации мусорной реформы в регионе.
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