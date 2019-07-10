Мусорная реформа в Томске: не хватает машин, мусорных контейнеров и людей

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До начала сентября в Томске установят необходимое количество контейнеров для вывоза мусора, сообщил журналистам мэр города Иван Кляйн. Сегодня градоначальник провел выездное совещание, на котором оценили работу «Спецавтохозяйства» и его субподрядчика, компании «АБФ-Логистик», по уборке мусора.

Адреса для объезда мэру предложили блогеры, которые приняли участие в выездном совещании. На ул. Украинская, 15 к приезду мэра мусорные контейнеры были чистыми, однако рядом был складирован крупногабаритный мусор, который вывозят раз в неделю.

Фото: пресс-служба мэрии, Валерий Доронин

На улице Транспортная, 7, где, по словам жителей, не вывозили мусор в течение десяти дней, сегодня установили новые контейнеры. Однако на момент приезда мэра убрать скопившуюся свалку еще не успели.

В администрации района отметили, что вывезут мусор до конца рабочего дня. А мэр призвал установить на всех контейнерных площадках города информационные таблички, где будет указано расписание вывоза мусора, в том числе и крупногабаритного, и контактные данные ответственной организации. Также Иван Кляйн поручил проработать вопрос дезинфекции контейнеров и площадок.

Фото: пресс-служба мэрии, Валерий Доронин

На Иркутском, 32, ул. Мичурина, 7 и в микрорайоне Высотный контейнерные площадки также были в нормативном состоянии.

Переполненные мусорные контейнеры были в Ленинском районе на Большой Подгорной и по адресам Войкова, 61 и ул. Строевая, 4. Подрядчик — «АБФ Логистик» — пообещал убрать мусор до вечера. По его словам, одна из причин переполненных баков — нехватка мощностей. Машина попросту не доехала до адреса раньше.

Мы раньше вывозили на полигон 300 тонн отходов. Знаете, сколько за вчерашний день вывезли? 744 тонны. Это в 2,5 раза больше. Кто такое мог предусмотреть, — прокомментировал ситуацию мэр города Иван Кляйн. — Еще раз прошу всех жителей с пониманием отнестись к этой ситуации. Да, она многому нас научила. Мы видим, что в подготовке к реализации реформы ТКО был допущен ряд недочетов. Но сегодня у нас есть достаточно ресурсов, чтобы навести порядок. Поверьте мне, все городские службы будут работать круглосуточно до тех пор, пока этого не произойдет. И я лично буду контролировать это.

Сейчас двум компаниям - САХу и «АБФ-Логистик» - не хватает 11 мусоровозов. На их покупку необходимо 58-62 млн рублей.

«Сегодня, я думаю, мы этот вопрос будем ставить перед областью. Губернатор Сергей Анатольевич Жвачкин сказал: «Вы говорите, что вам надо. Четко просчитайте, и будем решать», – добавил мэр.

При этом руководитель «Спецавтохозяйства» Михаил Курилов рассказал, что предприятию не хватает и сотрудников.

«У нас большой дефицит водителей, поэтому многих возьмем сразу. Не только мы, но и подрядчик. Примерно по 13-15 человек готовы принять на работу. Плюс дефицит мастеров производственных участков, которые осуществляют контроль. Трех человек готовы взять. Зарплата у водителей от 30 тысяч, но это сдельная работа, зависит от графиков. У нас есть люди, которые 50 тысяч получают. Поэтому на сайте есть вакансии, обращайтесь», — отметил Михаил Курилов.

В Томском районе такая же ситуация, — говорит Михаил Курилов. — По всей стране ситуация одинаковая. Дефицит контейнеров составляет миллион штук. Их нигде нет. Томск не какое-то уникальное явление, если вы почитаете прессу, то везде такая же история. А в Томском районе в некоторых местах никогда и не было контейнеров, сейчас их нужно будет устанавливать.