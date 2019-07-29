Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов

Кураторы Мурашов Центра вместе с предпринимателем Александром Беликовым, взявшим на восстановление «Дом за рубль» на Пушкина, 24, провели занятие с группой из двадцати ребят футбольного клуба «Юниор».

В самом начале экскурсии по историческому дому 1899 года постройки хозяин Александр Беликов угостил детей мороженым в соседнем киоске на Белом озере, а затем пригласил познакомиться с реставрацией здания. Особенно юных футболистов и их родителей поразил уникальный подвал, сделанный из редкого для Томска бутового камня. Такое нетривиальное строительное решение было обнаружено реставраторами уже в ходе проведения работ. Сейчас дом на Пушкина, 24, некогда пострадавший от пожара и влаги, радует практически полностью отремонтированными помещениями и фасадом. На встрече юные спортсмены задавали много уточняющих вопросов, интересовались техническими особенностями разных конструкций здания.





В завершении знакомства с «домом за рубль» ребята отправились на познавательную экскурсию по Томску вместе с Еленой Ерофеевой. Экскурсовод провела футболистов по улице Бакунина, через реку Ушайка к дому на Крылова, 5, фасад которого восстанавливают волонтеры проекта «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе».





На Крылова, 5 председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов показал детям разные инструменты, необходимые для проведения реставрационных работ, рассказал о техниках и методах восстановления деревянных зданий. И ребята активно взялись проверить свои силы в этом увлекательном деле. Практически каждый мальчик из футбольного клуба попробовал сам очищать старые доски с помощью щеток и шлифовальной машинки.





Напомним, в 2019 году компания «Газпромнефть-Восток» поддержала проект «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе» и назвала его лучшим социальным проектом на территории Томской области.