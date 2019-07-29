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29 июля,
2019
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Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Кураторы Мурашов Центра вместе с предпринимателем Александром Беликовым, взявшим на восстановление «Дом за рубль» на Пушкина, 24, провели занятие с группой из двадцати ребят футбольного клуба «Юниор».

Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов

В самом начале экскурсии по историческому дому 1899 года постройки хозяин Александр Беликов угостил детей мороженым в соседнем киоске на Белом озере, а затем пригласил познакомиться с реставрацией здания. Особенно юных футболистов и их родителей поразил уникальный подвал, сделанный из редкого для Томска бутового камня. Такое нетривиальное строительное решение было обнаружено реставраторами уже в ходе проведения работ. Сейчас дом на Пушкина, 24, некогда пострадавший от пожара и влаги, радует практически полностью отремонтированными помещениями и фасадом. На встрече юные спортсмены задавали много уточняющих вопросов, интересовались техническими особенностями разных конструкций здания.


В завершении знакомства с «домом за рубль» ребята отправились на познавательную экскурсию по Томску вместе с Еленой Ерофеевой. Экскурсовод провела футболистов по улице Бакунина, через реку Ушайка к дому на Крылова, 5, фасад которого восстанавливают волонтеры проекта «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе». 


На Крылова, 5 председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов показал детям разные инструменты, необходимые для проведения реставрационных работ, рассказал о техниках и методах восстановления деревянных зданий. И ребята активно взялись проверить свои силы в этом увлекательном деле. Практически каждый мальчик из футбольного клуба попробовал сам очищать старые доски с помощью щеток и шлифовальной машинки.


Напомним, в 2019 году компания  «Газпромнефть-Восток» поддержала проект «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе» и назвала его лучшим социальным проектом на территории Томской области.

Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
Мурашов Центр провел семинар для юных реставраторов
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