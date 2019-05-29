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29 мая,
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«Мурашов Центр» проведет первый семинар для волонтеров в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В субботу, 1 июня, в 10.00 на площадке мастерской «Ушайкалофт» (ул. Алтайская, 4/1) стартует первый семинар Мурашов Центра «Наши люди», посвященный теме сохранения исторического наследия города. На семинаре волонтеры и эксперты обсудят место общественных инициатив в сохранении исторического наследия Томска.

«Мурашов Центр» проведет первый семинар для волонтеров в Томске

Ранее сообщалось, что в Томске открылся центр в память о журналисте Андрее Мурашове. Центр будет поддерживать проекты, направленные на развитие города, помогать участвовать в грантовых конкурсах, а также заниматься волонтерской и краеведческой деятельностью. Первый проект, реализация которого уже началась в Мурашов Центре, — это работа по сохранению исторической и культурной среды Томска.

Главным гостем площадки станет идеолог российского фестивального движения по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков. Он расскажет томичам о том, как превратить крутую идею в крутой проект, как заразить мечтой о сохранении родных мест земляков и полстраны.


Профессор ТПУ Альфред Дульзон выступит на семинаре со своей классической лекцией-анализом про чувство родины и проблемы сохранения деревянного зодчества в Томске. Председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов расскажет о путях взаимодействия власти и общества. 


Литератор и краевед Виктор Нилов поделится лекцией-интригой «Сколько в Томске Игуменок, или Где прячется самая таинственная река города». Фотограф Сергей Медведчиков поведает о месте фотографа и фотографии в продвижении общественных проектов. 


Предприниматель Алексей Будников, взявший «дом за рубль» на Савиных, 10а, поделится с волонтерами Мурашов Центра своим опытом работы по восстановлению памятника архитектуры. 

«Мурашов Центр» проведет первый семинар для волонтеров в Томске

В программе семинара:


10.00 – выступления экспертов, дискуссии;

13.00 – фотоэкскурсия с Сергеем Медведчиковым до Крылова, 5, где будут проходить реставрационные работы Мурашов Центра;

13.30 – экскурсия до Гороховских складов вместе с Еленой Ерофеевой;

14.30 – большая лекция Андрея Кочеткова на арт-фестивале «мУкА. Склады искусства».


Поддержка проекта осуществляется компанией «Газпромнефть-Восток» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Узнать о деятельности центра можно из групп в соцсетях ВКонтакте и Facebook.


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