«Мурашов Центр» проведет первый семинар для волонтеров в Томске

В субботу, 1 июня, в 10.00 на площадке мастерской «Ушайкалофт» (ул. Алтайская, 4/1) стартует первый семинар Мурашов Центра «Наши люди», посвященный теме сохранения исторического наследия города. На семинаре волонтеры и эксперты обсудят место общественных инициатив в сохранении исторического наследия Томска.

Ранее сообщалось, что в Томске открылся центр в память о журналисте Андрее Мурашове. Центр будет поддерживать проекты, направленные на развитие города, помогать участвовать в грантовых конкурсах, а также заниматься волонтерской и краеведческой деятельностью. Первый проект, реализация которого уже началась в Мурашов Центре, — это работа по сохранению исторической и культурной среды Томска.





Главным гостем площадки станет идеолог российского фестивального движения по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков. Он расскажет томичам о том, как превратить крутую идею в крутой проект, как заразить мечтой о сохранении родных мест земляков и полстраны.





Профессор ТПУ Альфред Дульзон выступит на семинаре со своей классической лекцией-анализом про чувство родины и проблемы сохранения деревянного зодчества в Томске. Председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов расскажет о путях взаимодействия власти и общества.





Литератор и краевед Виктор Нилов поделится лекцией-интригой «Сколько в Томске Игуменок, или Где прячется самая таинственная река города». Фотограф Сергей Медведчиков поведает о месте фотографа и фотографии в продвижении общественных проектов.





Предприниматель Алексей Будников, взявший «дом за рубль» на Савиных, 10а, поделится с волонтерами Мурашов Центра своим опытом работы по восстановлению памятника архитектуры.