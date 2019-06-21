Мурашов Центр приглашает волонтеров и продолжает реставрацию здания на Крылова, 5

Мурашов Центр продолжает работы по реставрации деревянного здания на Крылова, 5, где располагается благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».







Сегодня бригада строителей ООО «Горсети» начала установку строительных лесов на историческом здании. Рабочие укрепляют конструкции на одной из фасадных стен дома, выходящей на переулок Нахановича. Уже в эти выходные на этой стене волонтеры Мурашов Центра начнут снимать старую краску.





Также рабочие ООО «Горсети» устанавливают специальный деревянный помост во дворе здания. Именно он этим летом станет главной сценой для выступления творческих коллективов на реставрационной площадке проекта Мурашов Центра «Сохраним Томск вместе».





Мурашов Центр приглашает творческие коллективы Томска к участию в проекте и ждет заявки всех желающих выступить на сцене.