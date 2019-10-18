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18 октября,
2019
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МТС запустил скоростной интернет на паромной переправе в Стрежевом

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

МТС объявляет о запуске высокоскоростного интернета и улучшении голосовой связи на паромной переправе «Стрежевой». Как сообщила на своей странице в FB Марина Фещенко, директор филиала МТС в Томской области, оператор первым запустил связь «третьего поколения» на переправе, которая является во время навигации основным способом доставки людей и техники из столицы томских нефтяников на месторождения и вахтовые поселки Александровского района.

МТС запустил скоростной интернет на паромной переправе в Стрежевом
Фото: pxhere.com

Оборудование поддерживает технологию LTE-ready, что обеспечит быстрый запуск новых услуг на базе связи «четвертого поколения». Проект реализован в рамках программы МТС по цифровизации региона и развитию инфраструктуры связи в отдаленных районах Томской области. Отсутствие мостов через Обь и автомобильных дорог на большей части северной территории Томской области делает переправу в Стрежевом логистически важным для района транспортным узлом для перевозки людей, а также доставки автотранспорта и спецтехники до мест эксплуатации с апреля по ноябрь. Ежедневно по ней переправляются на работу и обратно стрежевчане, в основном, сотрудники нефтедобывающих компаний региона – в Александровское и на месторождения Пионерный, Малореченское, Хвойное, Игольско-Таловое, Новый Васюган и другие.


Скоростной интернет доступен вдоль всей переправы через Обь и прилегающей к ней береговой линии. Базовые станции установлены на антенно-мачтовом сооружении высотой 40 м, расположенном на высоте до 100 м над уровнем речного русла. Устойчивую связь обеспечивают мультистандартные базовые станции, которые поддерживают возможность работы в сотовых сетях 2G/3G и технологии LTE-ready, узконаправленные антенны работают на расстояние до 30 км.


Теперь нефтяники и жители Стрежевого во время ожидания парома и в течение поездки могут комфортно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн-игры, а также общаться с близкими, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях и многое другое.

Скоростной мобильный интернет сегодня - услуга первой необходимости, даже более востребованная, чем голосовая связь. Мы понимаем важность обеспечения инфраструктурой северных территорий Томской области, в первую очередь основных логистических трасс «нефтянки». Надежная связь и бесперебойная передача данных на стратегически важном для Стрежевого маршруте позволит людям быть всегда онлайн, не выпадать из информационного и цифрового пространства. Скоростной интернет позволит использовать современные цифровые решения и организовать вдоль трассы, идущей через переправу, мониторинг перемещения транспорта в режиме реального времени, что повысит безопасность движения и ускорит реализацию потенциала нефтяного района, - отметила директор филиал МТС в Томской области Марина Фещенко.

МТС с начала 2019 года увеличила на 10 процентов число базовых станций в регионе. Сегодня мобильный интернет на скоростях 3G и LTE доступен более чем 90 % населения Томской области.

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