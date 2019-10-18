МТС запустил скоростной интернет на паромной переправе в Стрежевом

МТС объявляет о запуске высокоскоростного интернета и улучшении голосовой связи на паромной переправе «Стрежевой». Как сообщила на своей странице в FB Марина Фещенко, директор филиала МТС в Томской области, оператор первым запустил связь «третьего поколения» на переправе, которая является во время навигации основным способом доставки людей и техники из столицы томских нефтяников на месторождения и вахтовые поселки Александровского района.

Оборудование поддерживает технологию LTE-ready, что обеспечит быстрый запуск новых услуг на базе связи «четвертого поколения». Проект реализован в рамках программы МТС по цифровизации региона и развитию инфраструктуры связи в отдаленных районах Томской области. Отсутствие мостов через Обь и автомобильных дорог на большей части северной территории Томской области делает переправу в Стрежевом логистически важным для района транспортным узлом для перевозки людей, а также доставки автотранспорта и спецтехники до мест эксплуатации с апреля по ноябрь. Ежедневно по ней переправляются на работу и обратно стрежевчане, в основном, сотрудники нефтедобывающих компаний региона – в Александровское и на месторождения Пионерный, Малореченское, Хвойное, Игольско-Таловое, Новый Васюган и другие.





Скоростной интернет доступен вдоль всей переправы через Обь и прилегающей к ней береговой линии. Базовые станции установлены на антенно-мачтовом сооружении высотой 40 м, расположенном на высоте до 100 м над уровнем речного русла. Устойчивую связь обеспечивают мультистандартные базовые станции, которые поддерживают возможность работы в сотовых сетях 2G/3G и технологии LTE-ready, узконаправленные антенны работают на расстояние до 30 км.





Теперь нефтяники и жители Стрежевого во время ожидания парома и в течение поездки могут комфортно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн-игры, а также общаться с близкими, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях и многое другое.