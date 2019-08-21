МТС расширила сеть NB-IoT в промышленных городах Томской области

МТС сообщает о расширении географии первой сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT (Narrow Band IoT) на территории Томской области. Инфраструктура для работы перспективных технологий интернета вещей развернута в Стрежевом и Северске.

Главная особенность NB-IoT по сравнению с другими стандартами для M2M – увеличенная емкость сети.Это значит, что одновременно можно подключить сотни или даже тысячи датчиков. При этом устройства обладают исключительной автономностью: они способны работать без подзарядки до десяти лет в самых сложных условиях прохождения сигнала.





Первая в области сеть на основе NB-IoT была запущена и протестирована в Томске в мае этого года. Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Томской области и обеспечивает быстрое и безопасное подключение и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков, что позволит внедрять в городах Томской области решения «умного города», а бизнесу региона существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей.