«Не только в кино»: в России впервые состоялся голографический звонок

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Компания МТС провела двусторонний телемост между Москвой и Кронштадтом. Особенностью эфира стало то, что он впервые прошел в сетях «пятого поколения» с использованием голограммы — проецируемого лазером объемного изображения. Собеседники на разных концах «провода» видели друг друга в полный рост, как если бы стояли рядом.

Фото: МТС

В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, известный российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom). Так участники форума в ходе конференции и выставки высоких технологий «Неделя Российского Интернета - RIW 2019» (Russian Internet) наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G.

«Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Если 4G сделало привычными такие вещи, как стриминг, потоковое видео и приложения в смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы».

После презентации МТС с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут серию видео с собственными голограммами и предложат своим подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.



Возможен голографический звонок по сети 5G стал благодаря сотрудничеству МТС и Huawei.