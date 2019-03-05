МТС подготовит томских школьников для поступления в ГИТИС

Абитуриенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) смогут пройти онлайн-курсы и заочно сдать вступительные экзамены на интернет-платформе от МТС. Кроме того подростки смогут лично пообщаться с педагогами ВУЗа, поучаствовать в мастер-классах и пройти прослушивание, которое пройдет в Томске в начале мая 2019 года.

Как сообщается на сайте мобильного оператора, МТС и ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению в России цифровых технологий в области образования, культуры и искусства.





«Очень ценно, что к нам присоединяются такие уважаемые партнеры как ГИТИС, обладающие фундаментальными знаниями и многолетним опытом. Объединяя усилия, мы стремимся с помощью технологий предоставить новые образовательные инструменты для широкой аудитории. Наша совместная программа даст возможность жителям даже самых удаленных населенных пунктов в режиме онлайн пройти подготовку от педагогов ГИТИСа и проверить свои шансы на поступление, не выезжая из родного города», — отметил президент МТС Алексей Корня.





На сайте проекта школьники смогут пройти курсы по разным направлениям, подготовленные педагогами ГИТИСа. Также абитуриенты смогут принять участие в театральном онлайн-конкурсе «Мастерская ГИТИС» проекта «Поколение М», который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания. Для этого участникам от 15 до 18 лет необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта.





Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие сразу во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.





«Талантливые дети не всегда рождаются в Москве и ближайших к столице регионах и очень часто – в не самых обеспеченных семьях. Не все родители готовы оплачивать своим детям поездку в Москву, чтобы те попытали счастье и попробовали поступить в ГИТИС, — рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Поэтому я искренне признателен МТС и проекту «Поколение М», вместе с которыми мы делаем в этом году ещё один шаг вперёд, чтобы возможности наших абитуриентов были равными, независимо от того, где кто родился и вырос. Для нас ведь главное – чтобы самые талантливые были замечены и поступили к нам. Кроме того, совершенно очевидно, что время не стоит на месте, и довольно странно сегодня заставлять всех ехать за тридевять земель в Москву, чтобы узнать, подходит тебе сложнейшая профессия актера или лучше заняться чем-то другим. Первый тур вполне можно проводить, анализируя видеозаписи. Я так считал давно, но впервые мы это начинаем делать с «Поколением М». Надеюсь, этот опыт убедит всех, кто еще недавно сомневался».



