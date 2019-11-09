«Мой дом сгноили местные власти»: как топит дом на Степановке

Мой дом сгноили местные власти — администрация Кировского района, — рассказала ТВ2 Любовь Велижан. — Мой дом как решето. Весенняя вода уже ушла с подвала, осенью на ее место пришла вода от дождей и соседских домов. Картошка гниет каждый год, все воняет. Раньше рядом с нами была канава, но ее засыпали. Канализации у нас нет, только выгребная яма. Я работала на военном производстве, почему мне государство не помогает, я на своей работе потеряла здоровье. Пусть нам положат перфорированные трубы, но в администрации Кировского района разводят руками. Недавно приезжала дежурный по району Любовь Марухленко. Она обещала, что ко мне приедут 6 ноября. Но никто не позвонил и не приехал.