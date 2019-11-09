«Мой дом сгноили местные власти»: как топит дом на Степановке
Весной, летом и осенью топит частный дом Любови Велижан на Степановке в Томске. Уже 15 лет подвал дома на улице Пожарского, 36 заливает водой.
Как рассказала местная жительница, в частных домах на улице Пожарского нет ливневок, а канаву рядом с домами пару лет назад засыпали.
Любовь встречает журналиста ТВ2 в теплых галошах и пальто. Ей 80 лет, еще с 1964 года у нее сохранился план улицы, как должна быть устроена канализация. С того времени ничего не изменилось. Не раз она обращалась в администрацию Кировского района, писала в прокуратуру и жаловалась депутатам.
Открываем подвал, там стоит 10 сантиметров воды, от сырости разрушилась стена.
Мой дом сгноили местные власти — администрация Кировского района, — рассказала ТВ2 Любовь Велижан. — Мой дом как решето. Весенняя вода уже ушла с подвала, осенью на ее место пришла вода от дождей и соседских домов. Картошка гниет каждый год, все воняет. Раньше рядом с нами была канава, но ее засыпали. Канализации у нас нет, только выгребная яма. Я работала на военном производстве, почему мне государство не помогает, я на своей работе потеряла здоровье. Пусть нам положат перфорированные трубы, но в администрации Кировского района разводят руками. Недавно приезжала дежурный по району Любовь Марухленко. Она обещала, что ко мне приедут 6 ноября. Но никто не позвонил и не приехал.
Начальник отдела по работе с ТОС Кировского района Любовь Марухленко рассказала ТВ2, что действительно приезжала на адрес Пожарского, 36, собрала информацию, сделала фотографии затопленного подвала, передала материалы в оперативно-дежурную службу и своим коллегам из администрации Кировского района.
Городские власти в 2017 году выделили пенсионерке 40 тысяч рублей на восстановление дома. Женщина отремонтировала фундамент, но на все денег не хватило. По словам Любови, дом каждый год топит, поэтому фундамент разрушается от сырости. Любовь живет одна, получает пенсию около 20 тысяч рублей.
Мы отправили запрос в мэрию города Томска, нам обещали ответить после выходных. Что делать Любови Велижан и как пережить зиму пенсионерке в таких условиях?
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