Добрые новости
17 июля,
2019
1
фото
Новости

Мотоциклист скончался в больнице после ДТП на севере Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Lada Kalina и мотоцикл столкнулись в селе на севере Томской области. В результате мотоцикл съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мотоциклист скончался в больнице после ДТП на севере Томской области
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Авария произошла 16 июля около 10:35 в селе Александровском Томской области.


По предварительным данным, водитель 1938 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-111830, на нерегулируемом перекрестке, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении. Он столкнулся с мотоциклом Patron Gipsi 200. После аварии мотоцикл продолжил движение и съехал в кювет, где врезался в опору ЛЭП.


В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства скончался в больнице.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.