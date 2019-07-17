Мотоциклист скончался в больнице после ДТП на севере Томской области

Lada Kalina и мотоцикл столкнулись в селе на севере Томской области. В результате мотоцикл съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 16 июля около 10:35 в селе Александровском Томской области.





По предварительным данным, водитель 1938 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-111830, на нерегулируемом перекрестке, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество в движении. Он столкнулся с мотоциклом Patron Gipsi 200. После аварии мотоцикл продолжил движение и съехал в кювет, где врезался в опору ЛЭП.





В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства скончался в больнице.