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29 июля,
2019
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Московский тракт, Кузнецова или Лыткина: томичи могут выбрать место для новой пешеходной зоны

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичи могут определить место, где появится новая пешеходная зона. Опрос на эту тему решила провести администрация города. В качестве предлагаемых вариантов — ул. Кузнецова от пр. Фрунзе до пр. Кирова; Московский тракт (от Коммунального моста до СибГМУ); ул. Плеханова; Набережная р. Ушайки от Каменного моста до Михайловской рощи; ул. Лыткина включая проезд Вершинина и ул. Вершинина.

Московский тракт, Кузнецова или Лыткина: томичи могут выбрать место для новой пешеходной зоны

Планируется, что новое общественное пространство должно стать местом для развлечений и прогулок. А территория будет полностью закрыта для личных автомобилей. 

Опрос проходит на площадке сервиса «Активный гражданин». Томичам предлагают ответить на три вопроса. В первом спрашивают о том, где должно появиться общественное пространство: на новой территории или на территории существующего автомобильного проезда. Во втором — когда пешеходная зона должна функционировать: по праздникам и в выходные дни или постоянно. В последнем вопросе томичам нужно проголосовать за один из предложенных вариантов территории или предложить свой. 

Московский тракт, Кузнецова или Лыткина: томичи могут выбрать место для новой пешеходной зоны

Продлится опрос до 26 августа. Участие в нем могут принять все жители Томска, зарегистрированные на портале госуслуг.

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