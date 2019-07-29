Московский тракт, Кузнецова или Лыткина: томичи могут выбрать место для новой пешеходной зоны

Томичи могут определить место, где появится новая пешеходная зона. Опрос на эту тему решила провести администрация города. В качестве предлагаемых вариантов — ул. Кузнецова от пр. Фрунзе до пр. Кирова; Московский тракт (от Коммунального моста до СибГМУ); ул. Плеханова; Набережная р. Ушайки от Каменного моста до Михайловской рощи; ул. Лыткина включая проезд Вершинина и ул. Вершинина.

Планируется, что новое общественное пространство должно стать местом для развлечений и прогулок. А территория будет полностью закрыта для личных автомобилей.



Опрос проходит на площадке сервиса «Активный гражданин». Томичам предлагают ответить на три вопроса. В первом спрашивают о том, где должно появиться общественное пространство: на новой территории или на территории существующего автомобильного проезда. Во втором — когда пешеходная зона должна функционировать: по праздникам и в выходные дни или постоянно. В последнем вопросе томичам нужно проголосовать за один из предложенных вариантов территории или предложить свой.

