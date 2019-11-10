Московская компания подготовит план развития для ЗАТО Северск

Московская компания «Финансовый и организационный консалтинг» разработает для Северска план развития территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Северск). Контракт с «Финансовым и организационным консалтингом», у которого не было конкурентов, будет заключен на сумму 6,4 млн руб. Компания подготовит план развития на ближайшие три и десять лет.





Запрос проводило АО «Атом-ТОР» — управляющая компания ТОР, созданных на территории ЗАТО. По данным «Интерфакс-Сибирь», помимо Северска победитель должен также подготовить план развития для двух территорий на Урале – в Новоуральске и Лесном.