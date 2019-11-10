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10 ноября,
2019
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Московская компания подготовит план развития для ЗАТО Северск

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Московская компания «Финансовый и организационный консалтинг» разработает для Северска план развития территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Северск). Контракт с «Финансовым и организационным консалтингом», у которого не было конкурентов, будет заключен на сумму 6,4 млн руб. Компания подготовит план развития на ближайшие три и десять лет. 


Запрос проводило АО «Атом-ТОР» — управляющая компания ТОР, созданных на территории ЗАТО. По данным «Интерфакс-Сибирь», помимо Северска победитель должен также подготовить план развития для двух территорий на Урале – в Новоуральске и Лесном.

Московская компания подготовит план развития для ЗАТО Северск

ТОР в Северске была создана в феврале этого года. ТОР является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения в регионе после открытой десять лет назад ОЭЗ и промышленных парков, которые должны были заработать еще в 2016 году. 


Управляющая компания «Атом-ТОР» создана государственной корпорацией «Росатом» и осуществляет функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) в закрытых городах присутствия ГК «Росатом».

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