Мошенники вымогают деньги у строительных компаний от имени Госстройнадзора
В Томске мошенники вымогают у руководителей строительных компаний деньги от имени инспекции Госстройнадзора, сообщает ведомство.
Строительным компаниям звонили на телефоны приемных с просьбой перезвонить на номер 8-969-729-03-17. В разговоре неизвестный представлялся начальником главной инспекции Государственного строительного надзора Томской области Андреем Пацуковым.
Аналогичные ситуации происходили ранее в 2018 году в Твери и Челябинске и других субъектах Российской Федерации – мошенники, представляясь сотрудниками инспекции Государственного строительного надзора, посредством телефонной связи вымогали денежные суммы у руководителей строительных предприятий, — прокомментировал начальник Госстройнадзора Андрей Пацуков.
В связи с наличием в действиях неустановленного лица признаков состава преступления по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ при поступлении подобной информации руководителям строительных компаний предлагают обратиться в ОМВД России по Советскому району города Томска.
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