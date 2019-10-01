Мошенники рассылают по почте поддельные письма об уплате налогов

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», — подчеркивается в сообщении ФНС.



При уплате налога рекомендуется внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения о налогооблагаемом имуществе (вид, номер, период владения и т. п.). Сумму налогов к уплате можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию, пояснила пресс-служба.



Ранее были зафиксированы случаи мошенничества под видом налоговых уведомлений по SMS и электронной почте. В ФНС предупредили, что не рассылают уведомления по телефону или через интернет.