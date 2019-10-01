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01 октября,
2019
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Новости

Мошенники рассылают по почте поддельные письма об уплате налогов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила о мошенниках, рассылающих поддельные письма с требованием оплатить налоги. Рассылка таких писем через «Почту России», как пишет РБК, носит массовый характер.

Письмо от мошенников, отправленное под видом уведомления от ФНС
Письмо от мошенников, отправленное под видом уведомления от ФНС
Фото: Денис Виленский, ФБ

«Налоговая служба фиксирует участившиеся случаи мошенничества с налоговыми уведомлениями, поэтому рекомендует проверять информацию с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика», — подчеркивается в сообщении ФНС.

При уплате налога рекомендуется внимательно проверять реквизиты платежа, указанные в официальных налоговых уведомлениях, а также все сведения о налогооблагаемом имуществе (вид, номер, период владения и т. п.). Сумму налогов к уплате можно узнать в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте ФНС или обратившись за налоговым уведомлением в любую инспекцию, пояснила пресс-служба.

Ранее были зафиксированы случаи мошенничества под видом налоговых уведомлений по SMS и электронной почте. В ФНС предупредили, что не рассылают уведомления по телефону или через интернет.

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