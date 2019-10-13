Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде

В чемпионате участвовали пловцы от 10 лет, — рассказала Галина Такинчикова. — Самому старшему участнику 79 лет. Заплывы среди мужчин и женщин прошли в несколько этапов, по 25, 50, 100, 200 и 450 метров. Для меня лучше плавать в холодной воде, чем обливаться. К нам приезжают люди из разных городов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Это те, кто профессионально плавает и поддерживает здоровый образ жизни. Помимо чемпионата, томские моржи собираются каждое воскресенье в 14.00 на озере Боярское.