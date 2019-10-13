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13 октября,
2019
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Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области на Аксеновском озере прошел седьмой чемпионат по плаванию в холодной воде. 

Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде

В этот раз участвовали в заплыве больше 80 человек. Среди них были пловцы из Красноярского края, Хакасии, Алтайского края, Свердловской области, Дальнего Востока, Новосибирской области, Кузбасса и Томской области. Чемпионат провели региональное отделение федерации зимнего плавания России в Томской области и клуб закаливания и зимнего плавания «Пингвин».

Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде

Как рассказала ТВ2 руководитель клуба зимнего плавания «Пингвин» Галина Такинчикова, заплыв проходит в Томске не первый год и среди участников были чемпионы мира, призеры международных соревнований по плаванию в холодной воде, а также ветераны и любители зимнего плавания.

Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде

В чемпионате  участвовали пловцы от 10 лет, — рассказала Галина Такинчикова. — Самому старшему участнику 79 лет. Заплывы среди мужчин и женщин прошли в несколько этапов, по 25, 50, 100, 200 и 450 метров. Для меня лучше плавать в холодной воде, чем обливаться. К нам приезжают люди из разных городов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Это те, кто профессионально плавает и поддерживает здоровый образ жизни. Помимо чемпионата, томские моржи собираются каждое воскресенье в 14.00 на озере Боярское.

Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде

Галина Такинчикова отметила, что все расходы участники чемпионата оплачивают самостоятельно.

Температура воды в Аксеновском озере во время чемпионата была плюс семь градусов. 

Узнать подробности, как попасть в группу томских моржей, можно здесь


Фото: Вячеслав Балашев и Юлия Корнева. 

Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
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