Моржи в Томске: как прошел чемпионат по плаванию в холодной воде
В Томской области на Аксеновском озере прошел седьмой чемпионат по плаванию в холодной воде.
В этот раз участвовали в заплыве больше 80 человек. Среди них были пловцы из Красноярского края, Хакасии, Алтайского края, Свердловской области, Дальнего Востока, Новосибирской области, Кузбасса и Томской области. Чемпионат провели региональное отделение федерации зимнего плавания России в Томской области и клуб закаливания и зимнего плавания «Пингвин».
Как рассказала ТВ2 руководитель клуба зимнего плавания «Пингвин» Галина Такинчикова, заплыв проходит в Томске не первый год и среди участников были чемпионы мира, призеры международных соревнований по плаванию в холодной воде, а также ветераны и любители зимнего плавания.
В чемпионате участвовали пловцы от 10 лет, — рассказала Галина Такинчикова. — Самому старшему участнику 79 лет. Заплывы среди мужчин и женщин прошли в несколько этапов, по 25, 50, 100, 200 и 450 метров. Для меня лучше плавать в холодной воде, чем обливаться. К нам приезжают люди из разных городов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Это те, кто профессионально плавает и поддерживает здоровый образ жизни. Помимо чемпионата, томские моржи собираются каждое воскресенье в 14.00 на озере Боярское.
Галина Такинчикова отметила, что все расходы участники чемпионата оплачивают самостоятельно.
Температура воды в Аксеновском озере во время чемпионата была плюс семь градусов.
Узнать подробности, как попасть в группу томских моржей, можно здесь.
Фото: Вячеслав Балашев и Юлия Корнева.
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