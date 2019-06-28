Мораторий на введение платы за ОДН на воду снова продлили в Томской области

Губернатор Сергей Жвачкин вновь отложил введение платежа за воду для общедомовых нужд, сообщает пресс-служба обладминистрации. Введение нового платежа для жителей региона откладывается с 2013 года.

Начислять плату за ОДН в Томской области планировали начать с 1 июля. Однако глава региона Сергей Жвачкин продлил мораторий на введение нового платежа до 1 декабря.

Никакого ОДН на воду с июля не будет, – цитирует пресс-служба обладминистрации Сергея Жвачкина. – Я не один год продляю этот мораторий и буду делать это до тех пор, пока новый платеж не будет обоснованным и справедливым. Пока муниципалитеты, УК и ТСЖ не завершат все ресурсосберегающие мероприятия, не будет и ОДН.

Также губернатор попросил томичей, не установивших индивидуальные приборы учета, сделать это в ближайшие месяцы и поручил ответственным ведомствам провести разъяснительную работу с населением.





Напомним, Томская область в течение последних шести лет продлевает мораторий на введение платы на ОДН по воде. В 2017 году в Жилищный кодекс РФ внесли изменения, касающиеся распределения ресурса на общедомовые нужды.







Так, выставлять плату теперь будут не ресурсоснабжающие организации, а УК. Поставщики услуг напрямую будут рассчитывать лишь дома, имеющие непосредственную форму управления. В Томске в этих домах проживает всего 7 % томичей.