Добрые новости
28 июня,
2019
1
фото
Новости

Мораторий на введение платы за ОДН на воду снова продлили в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин вновь отложил введение платежа за воду для общедомовых нужд, сообщает пресс-служба обладминистрации. Введение нового платежа для жителей региона откладывается с 2013 года.  

Мораторий на введение платы за ОДН на воду снова продлили в Томской области

Начислять плату за ОДН в Томской области планировали начать с 1 июля. Однако глава региона Сергей Жвачкин продлил мораторий на введение нового платежа до 1 декабря.  

Никакого ОДН на воду с июля не будет, – цитирует пресс-служба обладминистрации Сергея Жвачкина. – Я не один год продляю этот мораторий и буду делать это до тех пор, пока новый платеж не будет обоснованным и справедливым. Пока муниципалитеты, УК и ТСЖ не завершат все ресурсосберегающие мероприятия, не будет и ОДН.

Также губернатор попросил томичей, не установивших индивидуальные приборы учета, сделать это в ближайшие месяцы и поручил ответственным ведомствам провести разъяснительную работу с населением. 


Напомним, Томская область в течение последних шести лет продлевает мораторий на введение платы на ОДН по воде. В 2017 году в Жилищный кодекс РФ внесли изменения, касающиеся распределения ресурса на общедомовые нужды.


Так, выставлять плату теперь будут не ресурсоснабжающие организации, а УК. Поставщики услуг напрямую будут рассчитывать лишь дома, имеющие непосредственную форму управления. В Томске в этих домах проживает всего 7 % томичей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.