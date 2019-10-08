Молодой человек разбился, упав с балкона жилого дома в Томске

Жители дома по Иркутскому тракту, 174/2 сообщили ТВ2, что сегодня, 8 октября, утром из подъездного балкона их дома выпал молодой человек, он погиб. Эту информацию подтвердили в региональном Следственном комитете.





«Утром пошла гулять с собакой, было около 11 утра. Смотрю, стоят полиция и скорая. Подошла посмотреть. Скорая уехала почти сразу. У полиции спросила, что случилось, они ответили, что не могут понять, упал парень или скинули. Парень лежал на животе, лицо в сторону. Есть у нас в доме проходные балконы, там частенько подростки собираются. Мне сказали, что парень упал с 13 этажа, но пока не известно точно. У нас в доме установлены камеры, полиция будет смотреть, как вошел в дом, когда», — рассказала ТВ2 член совета дома Тамара Пономарева.