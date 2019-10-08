Добрые новости
08 октября,
2019
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Новости

Молодой человек разбился, упав с балкона жилого дома в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жители дома по Иркутскому тракту, 174/2 сообщили ТВ2, что сегодня, 8 октября, утром из подъездного балкона их дома выпал молодой человек, он погиб. Эту информацию подтвердили в региональном Следственном комитете.


«Утром пошла гулять с собакой, было около 11 утра. Смотрю, стоят полиция и скорая. Подошла посмотреть. Скорая уехала почти сразу. У полиции спросила, что случилось, они ответили, что не могут понять, упал парень или скинули. Парень лежал на животе, лицо в сторону. Есть у нас в доме проходные балконы, там частенько подростки собираются. Мне сказали, что парень упал с 13 этажа, но пока не известно точно. У нас в доме установлены камеры, полиция будет смотреть, как вошел в дом, когда», — рассказала ТВ2 член совета дома Тамара Пономарева. 

В региональном Следственном комитете ТВ2 подтвердили информацию. Следователи выезжали на место происшествия, сейчас проводятся оперативные мероприятия, уголовное дело к этому моменту не возбуждено.


По информации ТВ2, молодому человеку было 22 года, он учился в ТГАСУ, занимался борьбой. Работал наладчиком сотовых телефонов. 

Молодой человек разбился, упав с балкона жилого дома в Томске
Фото: дом на Иркутском тракте, 174/2
Молодой человек разбился, упав с балкона жилого дома в Томске
Молодой человек разбился, упав с балкона жилого дома в Томске
Молодой человек разбился, упав с балкона жилого дома в Томске
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