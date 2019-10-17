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Мокрый снег и гололед ожидаются в Томске 18 и 19 октября
4 часа назад
Томичей предупреждают о понижении температуры и гололеде на дорогах.
Так, по информации синоптиков, 18 и 19 октября по области и Томску ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега.
На дорогах местами гололедица, скорость ветра составит 3-8 м/с, но местами будет достигать 13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С. Температура днем +1...+3°С.
Ранее сотрудники ГИБДД и МЧС советовали автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.
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