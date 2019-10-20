Модернизированный виртуальный зал открылся в Томской филармонии

Обновленный виртуальный концертный зал открылся в Томской филармонии. Это третий виртуальный зал, который заработал в регионе в рамках нацпроекта «Культура». Подобные залы уже открылись в Кедровом и Стрежевом. В планах открытие в Колпашеве, Асине и в Северске.

Изначально виртуальный зал был открыт еще в ноябре 2014 года. За пять лет томичи могли со-присутствовать на концертах ведущих коллективов страны в режиме отложенной прямой трансляции, а в режиме прямой трансляции следить за событиями двух конкурсов Чайковского, которые проходили в 2015 и 2019 годах в Москве и Санкт-Петербурге.

В рамках модернизации в Камерном зале филармонии установили светодиодный экран, стоимость которого составила около миллиона рублей. К открытию Всероссийского виртуального концертного зала специалисты филармонии отстроили новое звуковое оборудование. В результате модернизации зала качество принимаемой «картинки» стало лучше.

«Каждый концерт будет предварять вступительное слово музыковеда филармонии, чтобы слушатели могли получить не только «продукт» высокого качества, но и грамотную информацию о музыке, которая будет звучать», — отметила директор филармонии Наталия Чабовская.





Так после торжественной церемонии открытия зала началась трансляция из Концертного зала имени П. И. Чайковского Московской филармонии концерта Российского национального оркестра, с которого стартует новый сезон Всероссийского виртуального концертного зала. Любители классической музыки услышали «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси, Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Бартока, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Листа и «Болеро» Равеля.





«Возможность общаться с лучшими музыкальными коллективами России и мира — это и есть цель федерального проекта «Цифровая культура». Это и есть один из этапов формирования единого культурного пространства России», — заметил начальник департамента культуры и туризма Томской области Павел Волк.





Филармония планирует проводить подобные трансляции по выходным. Стоимость билета составит 100 рублей.