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06 сентября,
2019
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Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

За счет установки на ГРЭС-2 новых золоуловителей и шумоглушителей «Томская генерация» рассчитывает снизить выброс вредных веществ и уровень шума. Станцию будут модернизировать в рамках программы повышения надежности работы предприятия, принятой на пять лет. 

Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году

По словам техдиректора «Томской генерации» Алексея Бухаткина, программа сформирована до 2020 года. Сейчас в рамках программы на ГРЭС-2 устанавливают новые золоуловители — титановые эмульгаторы второго поколения. Если предыдущие установки улавливали 95-97 % золы, то эмульгаторы улавливают ее на уровне 99,5 %.

Всего на станции десять котлов, — рассказал Алексей Бухаткин. — На двух мы золоуловители поменяли и сейчас ставим на третий. В следующем году поставим еще на один. Каждый золоуловитель стоит порядка 50 миллионов рублей, мы рассчитываем устанавливать по одному в год.

Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году

Снизить негативное воздействие ГРЭС-2 на окружающую среду должна установка на котлах шумоглушителей. Специалисты считают, что новое оборудование поможет снизить уровень звукового давления при сбросах пара в десять раз. 

Предохранительное устройство состоит из предохранительных клапанов и шумоглушителя, — пояснил Алексей Бухаткин. — Когда пар с давлением в 140 килограммов и температурой в 550 градусов вырывается из котла, происходит опасный для человека шум. Чтобы его снизить, глушители и устанавливаются. На каждом из десяти котлов стоит по два шумоглушителя, обходятся они нам в семь-десять миллионов рублей.

Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году

Помимо новых золоуловителей и шумоглушителей, на предприятии компьютеризировали систему управления котлогенераторами и главный пульт управления. Теперь котлами можно управлять с помощью четырех мониторов, где операторы в режиме реального времени видят процессы и могут их регулировать. Эти обновления, по словам Бухаткина, обошлись предприятию в 100 миллионов рублей. 

Полностью поменять главный щит управления — дорогое удовольствие для нас. Поэтому мы идем поэтапно: меняем трансформаторы, системы защиты и управления, — добавил техдиректор ГРЭС-2. — Например, установили аккумуляторные батареи, которые обеспечат «живучесть» станции в случае полного отключения электросети.

Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году
Модернизация и экологизация: как изменится томская ГРЭС-2 в 2019 году

В 2019 году компания планирует потратить на ремонт основного энергооборудования порядка 290 миллионов рублей. Технические перевооружение и реконструкция оборудования на ГРЭС-2 обойдутся в 402 миллиона рублей, а общие затраты вместе с подготовкой к отопительному сезону составят 694,6 миллионов рублей.

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