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24 декабря,
2019
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Новости

Многодетной семье погорельцев из Итатки подарили муниципальную квартиру

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Многодетной семье Фроловых из Итатки, пострадавшей от пожара год назад, выделили муниципальную квартиру. На сайте обладминистрации сообщают, что Фроловы смогут приватизировать жилье в любой момент.

Пресс-служба обладминистрации
Пресс-служба обладминистрации
Пресс-служба обладминистрации
Пресс-служба обладминистрации
Пресс-служба обладминистрации
Пресс-служба обладминистрации
Пресс-служба обладминистрации
Пресс-служба обладминистрации

23 декабря с семьей погорельцев встретился губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона подарил 11-летнему Коле Фролову почетную грамоту администрации и именные часы, а также рассказал, что попросит главу МЧС представить мальчика к государственной награде. Николай пострадал больше всех в пожаре, так как заслонил среднего брата Антона и получил ожог 75% тела. В начале января 2019 года после пожара семья Фроловых была доставлена специализированным бортом в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России (на оплату медицинской эвакуации губернатор Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 3,5 миллиона рублей). Первым, в феврале, выписался из стационара глава семьи, последним, в конце июня, Николай, который еще три месяца продолжал лечение в томской больнице.


Отцу пострадавших детей Александру Фролову Жвачкин передал договор социального найма на трехкомнатную квартиру с новым ремонтом. Губернатор пообещал, что в любой момент погорельцы смогут приватизировать жилье, и пожелал им «жить дружно, любить и беречь друг друга». 

За вас переживала вся область, ведь первоначальные прогнозы врачей были не самые оптимистичные, — сказал Сергей Жвачкин  на встрече с семьей. — Но случилось чудо, и мы все благодарны и врачам — за то, что сделали невозможное, и вам — за настоящий сибирский характер и мужество.

Напомним, пожар в доме семьи Фроловых начался в ночь на 30 декабря 2018 года, причиной стал взрыв газового баллона. Пострадали двое взрослых и трое детей. О том, как тетя пострадавших при пожаре детей добивалась их отправки в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, читайте в этой статье.

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