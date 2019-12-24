Многодетной семье погорельцев из Итатки подарили муниципальную квартиру

Многодетной семье Фроловых из Итатки, пострадавшей от пожара год назад, выделили муниципальную квартиру. На сайте обладминистрации сообщают, что Фроловы смогут приватизировать жилье в любой момент.

23 декабря с семьей погорельцев встретился губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона подарил 11-летнему Коле Фролову почетную грамоту администрации и именные часы, а также рассказал, что попросит главу МЧС представить мальчика к государственной награде. Николай пострадал больше всех в пожаре, так как заслонил среднего брата Антона и получил ожог 75% тела. В начале января 2019 года после пожара семья Фроловых была доставлена специализированным бортом в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России (на оплату медицинской эвакуации губернатор Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 3,5 миллиона рублей). Первым, в феврале, выписался из стационара глава семьи, последним, в конце июня, Николай, который еще три месяца продолжал лечение в томской больнице.







Отцу пострадавших детей Александру Фролову Жвачкин передал договор социального найма на трехкомнатную квартиру с новым ремонтом. Губернатор пообещал, что в любой момент погорельцы смогут приватизировать жилье, и пожелал им «жить дружно, любить и беречь друг друга».