Многодетная мать из Кемерова стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»

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Ксения Кривко из Кемерова получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs. Global – 2020. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Конкурс красоты среди замужних женщин проходил в Китае. Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.

Ксении Кривко 37 лет, и она воспитывает четырех сыновей. В 2019 году она стала «Миссис Кемерово», а затем получила​ титул «Миссис Россия 2019».

«Все 10 дней подготовки к конкурсу​ были интересными и очень напряженными: подъем в 6 утра,​ репетиции, съемки, презентации заканчивались не раньше 12 ночи. Ритм просто олимпийский - тут и выносливость нужна, и характер, и включение всех ресурсов,​ чтобы достойно дойти до победы», — написала Ксения Кривко.