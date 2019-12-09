Многодетная мать из Кемерова стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерова получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs. Global – 2020. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
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Cultural night at Mrs Globe 2019 Спасибо моим девочкам за невероятное попадание в образ. Со мной лучшая команда! Hair: @shaminanadya Make-up: @dasha_krivko ❤️ #mrsglobe @mrsglobe @missismoscowmissisrussia #планетаженщин #кривкоксения #missisrussiaglobe2019
Публикация от Кривко Ксения Mrs Globe 2020 (@krivko_ksenia)
Конкурс красоты среди замужних женщин проходил в Китае. Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.
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I must say my 4 sons (the little one is behind the camera) are taking a great part in my Mrs. Globe adventure. First of all if it wasnt for them, i wouldn't even be able to participate, because Mrs. Globe is for Mothers! 👼🏻 Second of all, having a busy mum at the moment who is leading an active social life and is preparing for a BIG SHOW deprives them precious time with me which they try to understand. Im a happy woman who is surrounded by 5 gentlemen in my life. They are my strength and meaning of life and im their PRINCESS 👑 Должна сказать, что мои 4 сына (младший Володя остался за кадром) принимают большое участие в моем приключении под названием «Миссис Земного Шара». Во-первых, если бы не они, я бы не смогла участвовать, так как конкурс для мам! 👼🏻 Во-вторых, в данный момент, я веду активную общественную жизнь и готовлюсь к большому шоу, что порой лишает их драгоценного времени со мной. Они пытаются это понять. Я счастливая женщина, которая окружена в жизни пятью джентльменами. Они-моя сила и смысл жизни, а я-их принцесса. 👑 Мальчики не поедут в Китай со мной, слишком много сложностей, чтобы это устроить, но они каждый день поддерживают меня, советуют, какие платья взять, следят за голосованием. В общем, очень активно участвуют в процессе. Сам финал они будут смотреть в прямом эфире с моей мамой по ссылке, которую оргкомитет конкурса скинет нам за пару дней. Сразу же выставлю у себя в шапке профиля. ❤️ #кривкоксения #планетаженщин #missisrussiaglobe2019 @mrs_globe @missismoscowmissisrussia
Публикация от Кривко Ксения Mrs Globe 2020 (@krivko_ksenia)
Ксении Кривко 37 лет, и она воспитывает четырех сыновей. В 2019 году она стала «Миссис Кемерово», а затем получила титул «Миссис Россия 2019».
«Все 10 дней подготовки к конкурсу были интересными и очень напряженными: подъем в 6 утра, репетиции, съемки, презентации заканчивались не раньше 12 ночи. Ритм просто олимпийский - тут и выносливость нужна, и характер, и включение всех ресурсов, чтобы достойно дойти до победы», — написала Ксения Кривко.
«Миссис Земной шар» (Mrs. Global) — международный конкурс красоты, в котором могут участвовать замужние женщины. Соревнование проводится ежегодно с 1996 года.
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