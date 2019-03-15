Митинг против повышения тарифов за вывоз мусора прошел в Томской области

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В селе Бакчар (220 километрах от Томска) больше 300 жителей вышли на митинг против установленных тарифов на вывоз мусора. Организатором митинга выступило региональное отделение партии ЛДПР.

Фото: ЛДПР

«Это митинг против мусорных поборов, связанный с принятием закона о налоге с каждого жителя села за мусор — даже с младенцев и стариков. С 2019 года тариф в Бакчаре на вывоз стал более 240 рублей за тонну. По мнению регионального оператора каждый житель Бакчара производит 250 кг мусора ежемесячно. При этом, количество мусора у жителей села кратно меньше, чем у томичей», — говорят организаторы.

Фото: ЛДПР

С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона. Аналитики группа Wasteconsulting при участии экспертов РАНХиГС пришли к выводу, что в Томской области высокая вероятность мусорных протестов.



Ранее мы рассказывали, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора. Жители сельских территорий стали жаловаться на высокие тарифы на вывоз мусора, особенно для частных домов с печным отоплением. Кроме того, многодетные семьи отмечают, что вынуждены отдавать за вывоз мусора все детское пособие.

Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина направила депутатское обращение в областную администрацию. В тексте обращения говорится, что от жителей Молчановского, Чаинского, Кривошеинского, Колпашевского и Верхнекетского районах поступают жалобы на высокие тарифы за вывоз мусора. Татьяна Соломатина просит пересмотреть часть установленных тарифов и отменить взимание платы с несовершеннолетних детей.