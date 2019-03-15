Митинг против повышения тарифов за вывоз мусора прошел в Томской области
В селе Бакчар (220 километрах от Томска) больше 300 жителей вышли на митинг против установленных тарифов на вывоз мусора. Организатором митинга выступило региональное отделение партии ЛДПР.
«Это митинг против мусорных поборов, связанный с принятием закона о налоге с каждого жителя села за мусор — даже с младенцев и стариков. С 2019 года тариф в Бакчаре на вывоз стал более 240 рублей за тонну. По мнению регионального оператора каждый житель Бакчара производит 250 кг мусора ежемесячно. При этом, количество мусора у жителей села кратно меньше, чем у томичей», — говорят организаторы.
С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона. Аналитики группа Wasteconsulting при участии экспертов РАНХиГС пришли к выводу, что в Томской области высокая вероятность мусорных протестов.
Ранее мы рассказывали, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора. Жители сельских территорий стали жаловаться на высокие тарифы на вывоз мусора, особенно для частных домов с печным отоплением. Кроме того, многодетные семьи отмечают, что вынуждены отдавать за вывоз мусора все детское пособие.
Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина направила депутатское обращение в областную администрацию. В тексте обращения говорится, что от жителей Молчановского, Чаинского, Кривошеинского, Колпашевского и Верхнекетского районах поступают жалобы на высокие тарифы за вывоз мусора. Татьяна Соломатина просит пересмотреть часть установленных тарифов и отменить взимание платы с несовершеннолетних детей.
В свою очередь, выступая на Съезде муниципальных образований Томской области, губернатор Сергей Жвачкин потребовал прозрачности тарифов за вывоз коммунальных отходов и выставления счетов населению только по факту оказания услуг.
«Знаю, что так называемая мусорная реформа — притча во языцех в большинстве муниципальных образований. Считаю, что это результат общей недоработки, — сказал губернатор. — Главы городов, районов, поселений, депутаты районных дум и сельсоветов, старосты и администраторы и, конечно, операторы по обращению с коммунальными отходами должны встречаться с людьми, рассказывать жителям, с какой целью государство создает систему обращения с отходами. А цель одна — сохранение здоровья людей и нашей уникальной природы».
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