Митинг против полицейского беспредела прошел в Бурятии

В Улан-Удэ прошел митинг «В защиту политзаключенных и против полицейского беспредела». В нем участвовало порядка 600 человек, сообщают «Сибирь.Реалии».

«Мы требуем прекратить преследование и выпустить на свободу всех незаконно задержанных по политическим мотивам граждан. Привлечь к ответственности тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы. Также мы требуем отменить постановление правительства Бурятии о запрете проведения митингов на главных площадях Улан-Удэ. И, наконец, мы считаем, что необходимо провести расследование по всем фактам нарушений в период избирательной кампании. Одно из наших главных требований – отставка главы республики Бурятия Алексея Цыденова, министра МВД Олега Кудинова», – заявил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии депутат Народного Хурала Леонтий Красовский.







Ранее мы сообщали, что 9 сентября в Улан-Удэ состоялся стихийный митинг. В начале люди собрались с требованиями освободить сторонников шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». Позже зазвучали политические лозунги и люди стали требовать отмены результатов выборов мэра, говорить о фальсификациях. К вечеру протестующих начал жестко задерживать ОМОН и, как сообщили участники, неизвестные в масках с топориками, они разбили окна в машине и задержали депутата Цыренова, а также блогера Дмитрия Баирова, которого считают неформальным лидером протеста, и еще двух человек.







Глава региона Алексей Цыденов записал видеообращение, в котором рассказывает, что сам находится за пределами Бурятии, и призывает участников стихийного митинга «с уважением относиться» к выбору большинства горожан. А также поблагодарил полицию за «сдержанные и профессиональные» действия.



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