Митинг обманутых дольщиков Томска перенесли из-за акции НОДа

Акцию «Бездомный полк» планировали провести томские дольщики 10 марта. Мэрия согласовала проведение митинга в Пушкинском сквере, но в последний момент отменила решение, сославшись на то, что в этом же месте должно пройти другое мероприятие. «Мероприятием» стала очередная акция НОДа с участием двух человек. Дольщики говорят, что будут добиваться согласования митинга на другую дату.

На сегодняшний день в Томской области 35 долгостроев. В 2018 году были сданы дома по ул. Энергетиков, 18 и ул. Сергея Вицмана, 17. Власть занимается только 4 домами, которые входят в региональный реестр проблемных объектов. С 2011 года в Томске проблемными были признаны 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий.



Больше десяти долгостроев региона не включены ни в реестр проблемных домов, ни в дорожную карту, ни в интерактивную карту Дом.РФ. Официально люди, купившие в этих домах квартиры, не признаны обманутыми дольщиками, а это значит, что они не вправе рассчитывать на поддержку государства в решении проблемы.





Замгубернатора Евгений Паршуто неоднократно говорил, что люди должны сначала доказать свой статус обманутых дольщиков в суде, после этого их и включат в реестр проблемных домов. В свою очередь в феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Так, департамент архитектуры и строительства Томской области по протесту прокурора отменил незаконное решение об отказе во включении участницы долевого строительства в реестр пострадавших граждан.



Добавим, что за последний месяц правоохранительные органы активно отчитываются об уголовных делах в сфере долевого строительства. Так, было передано в суд дело в отношении застройщика дома на Мира, 33, который не могут ввести в эксплуатацию больше десяти лет. Петр Шавровский, который собирал деньги с жильцов и заключал контракты, обвиняется в хищении 84,5 млн рублей. Потерпевшими по делу проходят 39 человек.





Руководители «Региональной строительной компании» (РСК), которая строила дома в Богашево и в Зональном, обвиняются по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Следствие утверждает, что в результате их действий 89 гражданам причинен ущерб на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.



Застройщик дома на Красноармейской, 7, строительство которого так и не началось, обвиняется в том, что похитил у 14 человек свыше 18 млн рублей, собранных на строительство дома. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах».





В конце февраля Кировский суд отправил под домашний арест экс-главу Думы Томска Александра Чуприна. Он подозревается по пункту «б» статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Чуприн причинил ущерб дольщикам в особо крупном размере во время строительства дома на улице Большая Подгорная, 46. Строительство десятиэтажного дома на 66 квартир началось весной 2012 года и до сих пор не завершилось. В последний раз застройщик (ООО «Риэлтстрой-НЭБ») говорил о сдаче дома в 2017 году. В свою очередь Александр Чуприн не признает вину и утверждает, что из компании «Риэлтстрой-НЭБ» он уволился в 2007 году, то есть за пять лет до начала строительства данного дома.