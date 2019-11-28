Минздрав внес законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

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Минздрав внес в правительство проект закона о запрете распространять недостоверную информацию о ВИЧ. Разработку данного законопроекта курировала, в том числе, и депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина.

Министерство предлагает запретить распространять призывы к отказу от лечения и диагностики ВИЧ, теории о том, что ВИЧ-инфекции на самом деле не существует — это «заговор фармкомпаний», афера правительства и так далее.

К недостоверной информации законопроект также относит отрицание связи между ВИЧ и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), а также отрицание эффективности методов лечения, диагностики и профилактики ВИЧ.

Об ответственности за нарушение запрета в документе не сказано. В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что законопроект позволит «оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию».

О планах запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства Минздрав сообщал еще весной 2018 года. Тогда ведомство работало над поправками в закон «Об информационных технологиях» и «О СМИ». Министерство предлагало наказывать распространение недостоверных данных о ВИЧ штрафами до 50 тысяч рублей. Однако поправки так и не приняли.

Среди кураторов законопроекта была и депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина. Ранее она в интервью думскому телеканалу отмечала, что многие россияне не знают о том, что такое ВИЧ, как он передается и как можно себя обезопасить.

«Наверное, мы потеряли целое поколение сегодня. Поколение, которое не знает о ВИЧ-инфекции, вернее знает, но относится крайне настороженно. Не нужно бояться ВИЧ-инфицированного, который, если получает и принимает хорошее лечение. Если мама с ВИЧ проводит противовирусную терапию, то у нее, как правило, рождаются здоровые дети. Нездоровые рождаются у тех, кто не лечится и то это 50 на 50».

При этом Татьяна Соломатина отмечает, что предвзятое отношение к людям с ВИЧ по-прежнему есть.

«Нам нужно читать лекции. Нужно выходить и разговаривать с каждым человеком. Нужно, чтобы центры медицинской профилактики работали не только на плакатиках. Нужно работать со студентами, со школьниками. У каждого возраста должны быть свои программы», — подчеркивает Соломатина.

