Минздрав внес законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Минздрав внес в правительство проект закона о запрете распространять недостоверную информацию о ВИЧ. Разработку данного законопроекта курировала, в том числе, и депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина.
Министерство предлагает запретить распространять призывы к отказу от лечения и диагностики ВИЧ, теории о том, что ВИЧ-инфекции на самом деле не существует — это «заговор фармкомпаний», афера правительства и так далее.
К недостоверной информации законопроект также относит отрицание связи между ВИЧ и развитием синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), а также отрицание эффективности методов лечения, диагностики и профилактики ВИЧ.
Об ответственности за нарушение запрета в документе не сказано. В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что законопроект позволит «оперативно ограничивать доступ к информации, отрицающей ВИЧ-инфекцию».
О планах запретить пропаганду ВИЧ-диссидентства Минздрав сообщал еще весной 2018 года. Тогда ведомство работало над поправками в закон «Об информационных технологиях» и «О СМИ». Министерство предлагало наказывать распространение недостоверных данных о ВИЧ штрафами до 50 тысяч рублей. Однако поправки так и не приняли.
Среди кураторов законопроекта была и депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина. Ранее она в интервью думскому телеканалу отмечала, что многие россияне не знают о том, что такое ВИЧ, как он передается и как можно себя обезопасить.
«Наверное, мы потеряли целое поколение сегодня. Поколение, которое не знает о ВИЧ-инфекции, вернее знает, но относится крайне настороженно. Не нужно бояться ВИЧ-инфицированного, который, если получает и принимает хорошее лечение. Если мама с ВИЧ проводит противовирусную терапию, то у нее, как правило, рождаются здоровые дети. Нездоровые рождаются у тех, кто не лечится и то это 50 на 50».
При этом Татьяна Соломатина отмечает, что предвзятое отношение к людям с ВИЧ по-прежнему есть.
«Нам нужно читать лекции. Нужно выходить и разговаривать с каждым человеком. Нужно, чтобы центры медицинской профилактики работали не только на плакатиках. Нужно работать со студентами, со школьниками. У каждого возраста должны быть свои программы», — подчеркивает Соломатина.
По сведениям активистов, за последние три года в России умерло больше 100 ВИЧ-диссидентов и их детей. Так в 2018-м году в Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой отказывалась лечиться от ВИЧ. Во время беременности она отказывалась от терапии, позволяющей не передавать вирус ребенку. Когда у новорожденной девочки обнаружили ВИЧ, родители от терапии отказались.
По словам главврача областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями Александра Чернова, в Томской области также были случаи ВИЧ-диссиденства.
В свою очередь, многие активисты отмечали, что принятие закона не изменит ситуацию в корне. По их мнению, криминализация ВИЧ-диссиденства одномоментно уведет его в подполье и все станет только хуже.
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