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14 октября,
2019
Новости

Минздрав: в России стали меньше умирать из-за алкоголя

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 2010 года смертность россиян от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30,1 %. По результатам 2018 года этот показатель составил 33,2 случая на 100 тыс. населения. Об этом сообщает РБК.

В 2010 году показатель смертности из-за употребления алкоголя составлял 47,5 случаев на 100 тысяч населения. Четыре года спустя он снизился на 13,5 % (38,4 случаев на 100 тысяч населения).


Ведомство также отмечает, что за восемь лет на 35 % сократилась смертность от внешних причин. В 2010 году речь шла о 151,7 случаях на 100 тыс. человек, тогда как в 2018-м их было 98,5.


Минздрав считает, что за последние 10 лет наметилась «стойкая тенденция к снижению» показателя общей смертности, а также числа смертей, вызванных заболеваниями от употребления алкоголя.


Согласно статистике Минздрава, в 2018 году почти 76 тысячам россиян впервые был поставлен диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». За медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголя обратились более 2 млн человек по всей России.


Отмечается, что регионом-лидером по числу новых случаев алкоголизма в 2018 году стал Чукотский автономный округ — 29 случаев на 10 тысяч жителей старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте Якутия (23 случая на 10 тысяч  взрослых), а на третьем Ненецкий автономный округ (один человек на каждые 500 жителей).

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