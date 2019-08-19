Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе

Министерство здравоохранения предлагает работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников, пишет РБК.





Система должна учитывать влияние табачной зависимости на производительность труда. Положение об этом содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». В Минздраве уверяют, что все приведенные меры в документе носят рекомендательный характер.





Авторы программы говорят, что подобная методика применяется, например, в США, Великобритании, Германии и Канаде. Там зарплата курильщиков и некурящих сотрудников отличается на 2-23%.





«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.





Так, например, работодатель может рассчитать размер сокращения зарплаты в зависимости от количества перекуров, потраченного на них времени и объема экономической выгоды при отказе сотрудника от вредной привычки.





По подсчетам экспертов, если 15 сотрудников со средней зарплатой в 30 тысяч рублей в среднем курят четыре раза в день по пять минут, то компания ежемесячно «тратит впустую» почти 150 тысяч рублей.