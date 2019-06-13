Минздрав поддержал законопроект о продаже спиртного в спецмагазинах

Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект Государственной Думы о продаже алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах. Об этом сообщает Интерфакс.

В министерстве считают, что меры по ограничению продажи этих продуктов позволят снизить их потребление.







В Федеральной антимонопольной службе не поддержали законопроект, так как он чинит дополнительные препятствия для добросовестных участников рынка. Также это может привести к закрытию многих торговых точек или их переориентированию на торговлю лишь алкоголем и табачными изделиями.







В Минэкономразвития разделяют данную позицию и добавляют, что мелкие населенные пункты рискуют остаться без розничных алкогольных и табачных магазинов.







В министерстве финансов, комментируя законопроект, назвали уже имеющиеся меры по ограничению продажи подобной продукции достаточными.







Отмечается, что сейчас в России существует около 250 тысяч точек, где можно приобрести алкоголь.