Минздрав поддержал законопроект о продаже спиртного в спецмагазинах
Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект Государственной Думы о продаже алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах. Об этом сообщает Интерфакс.
В министерстве считают, что меры по ограничению продажи этих продуктов позволят снизить их потребление.
В Федеральной антимонопольной службе не поддержали законопроект, так как он чинит дополнительные препятствия для добросовестных участников рынка. Также это может привести к закрытию многих торговых точек или их переориентированию на торговлю лишь алкоголем и табачными изделиями.
В Минэкономразвития разделяют данную позицию и добавляют, что мелкие населенные пункты рискуют остаться без розничных алкогольных и табачных магазинов.
В министерстве финансов, комментируя законопроект, назвали уже имеющиеся меры по ограничению продажи подобной продукции достаточными.
Отмечается, что сейчас в России существует около 250 тысяч точек, где можно приобрести алкоголь.
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