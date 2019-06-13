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13 июня,
2019
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Минздрав поддержал законопроект о продаже спиртного в спецмагазинах

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект Государственной Думы о продаже алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах. Об этом сообщает Интерфакс.

Минздрав поддержал законопроект о продаже спиртного в спецмагазинах

В министерстве считают, что меры по ограничению продажи этих продуктов позволят снизить их потребление.


В Федеральной антимонопольной службе не поддержали законопроект, так как он чинит дополнительные препятствия для добросовестных участников рынка. Также это может привести к закрытию многих торговых точек или их переориентированию на торговлю лишь алкоголем и табачными изделиями.


В Минэкономразвития разделяют данную позицию и добавляют, что мелкие населенные пункты рискуют остаться без розничных алкогольных и табачных магазинов.


В министерстве финансов, комментируя законопроект, назвали уже имеющиеся меры по ограничению продажи подобной продукции достаточными.


Отмечается, что сейчас в России существует около 250 тысяч точек, где можно приобрести алкоголь.

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