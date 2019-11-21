Минздрав отложил внедрение нового порядка медосмотра для водителей

Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Из-за этого приказа стоимость справок должна была увеличиться до 5-6 тысяч рублей, поэтому во многих российских городах образовались очереди.





По словам замминистра Олега Салагая, министр здравоохранения Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу приказа «с учетом обеспокоенности граждан», хотя документ уже подписан и направлен на государственную регистрацию.





«Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», — цитируют Олега Салагая.



Приказ Минздрава о новом порядке медосмотра для водителей должен был вступить в силу с 22 ноября. Он вводил дополнительные анализы на употребление психоактивных веществ.





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