Минздрав начнет проверять водителей на хронический алкоголизм

По новым правилам водителей будут проверять на хронический алкоголизм. Об этом пишет «Коммерсантъ». Будущим водителям, а также тем, кто хочет вернуть права после лишения, предстоит пройти обязательный медицинский тест.





С помощью теста могут определить наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Этот маркер указывает на хронический алкоголизм. При концентрации этого вещества выше 1,2 % кандидата в водители отправят в наркологический диспансер. Вопрос о выдаче прав будет решаться с помощью дополнительного обследования.





Кроме того, водителям также предложат сдать анализы на употребление психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Нововведения приведут к удорожанию медсправок, говорят эксперты, а также к активизации фирм, торгующих левыми справками.





Сейчас приказ Минздрава находится на регистрации в Минюсте. Издание отмечает, что новые правила вызывают много вопросов.