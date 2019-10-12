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12 октября,
2019
Новости

Минздрав начнет проверять водителей на хронический алкоголизм

ТВ2
ТВ2
1 час назад

По новым правилам водителей будут проверять на хронический алкоголизм. Об этом пишет «Коммерсантъ». Будущим водителям, а также тем, кто хочет вернуть права после лишения, предстоит пройти обязательный медицинский тест.


С помощью теста могут определить наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Этот маркер указывает на хронический алкоголизм.  При концентрации этого вещества выше 1,2 % кандидата в водители отправят в наркологический диспансер. Вопрос о выдаче прав будет решаться с помощью дополнительного обследования. 


Кроме того, водителям также предложат сдать анализы на употребление психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Нововведения приведут к удорожанию медсправок, говорят эксперты, а также к активизации фирм, торгующих левыми справками.


Сейчас приказ Минздрава находится на регистрации в Минюсте. Издание отмечает, что новые правила вызывают много вопросов. 

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