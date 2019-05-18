Минтруд: в Томской области искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера

Министерство труда и социальной защиты РФ представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии, что позволит исключить ее необоснованное занижение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, несколько регионов искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию. Среди таких субъектов Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край.





«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — приводит издание слова в пояснительной записке к документу.





Величина прожиточного минимума пенсионера для установления доплаты к пенсии на очередной финансовый год рассчитывается при умножении соотношения величин минимума в субъекте за первое полугодие текущего года и в целом по России на величину минимума на очередной финансовый год по РФ, которая соответствует базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ на среднесрочный период.





Ранее сообщилось, что власти утвердили прожиточный минимум в Томской области за четвертый квартал 2018 года. Он составил 10 595 рублей, что меньше по сравнению с показателем третьего квартала на 584 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 11 175 рублей (снизился на 593 рубля), для пенсионеров — 8 512 рублей (снизился на 408 рублей), для детей — 10 828 рублей (стал меньше на 754 рубля).