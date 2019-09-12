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12 сентября,
2019
Новости

Минтруд установил новый размер минимальной оплаты труда

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году предложили увеличить до 12 130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

12 сентября документ рассмотрят на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).


«По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. И так как он с каждым годом меняется, соответственно, ежегодно и должен приниматься закон, устанавливающий размер МРОТ на следующий год», — говорится в пояснительной записке.


За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года, пишет «РГ». Так как в 2019-м ПМ за второй квартал составил 12 130 рублей, на этом же уровне установят и МРОТ на 2020 год. В случае если эту инициативу одобрят, то повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.


Добавим, что 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России сравнялся с прожиточным минимумом. С 1 января 2019 года региональный МРОТ  вырос до 11 тысяч 280 рублей.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщал, что минимальную зарплату получают 20 тысяч жителей области. В основном это представители профессий со сменным графиком работы, в том числе дежурные, охранники, уборщики. На повышение минимальной зарплаты работникам бюджетных организаций в областном бюджете заложено 1,2 млрд рублей.


Справка: МРОТ — установленный законом минимум оплаты труда в месяц. От показателя зависят размеры пособий по безработице, налогов, компенсаций, декретных, кредитования и социальных выплат. Регионы могут устанавливать на своей территории более высокий минимальный размер оплаты труда.

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