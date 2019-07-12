Минтруд решил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.





В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.





«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля», — говорится в документе.





Таким образом прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей — на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.





По данным обладминистрации, в регионе насчитывается более 180 тысяч человек с доходом ниже величины прожиточного минимума. Это 18 % жителей региона. Из них 69 % — это семьи с детьми, в том числе 13 % многодетных семей с тремя детьми и более. Напомним, что в Томской области прожиточный минимум в первом квартале 2019 года составил 11 370 руб./мес.





Ранее сообщалось, что Минтруд РФ в 2019 году запустил в восьми регионах, в том числе в Томской области, пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. Первый этап проекта, который должен продлиться до 20 марта, включает подсчет числа людей за чертой бедности и составление планов на период до 2021 года. В своем послании к Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что в ряде регионов, среди которых Калужская, Ульяновская, Томская области, успешно начали решать эту проблему. Одной из мер поддержки выступают социальные контракты.





По данным Счетной палаты, в России насчитывается 22 млн бедных — это 15 % населения.