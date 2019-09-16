Добрые новости
16 сентября,
2019
Новости

Минтруд хочет провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. 


Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Петр Засельский.


«На предприятиях… работники 30-40 % времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.


Он подчеркнул, что конкретных параметров перехода пока нет. По словам чиновника, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.


В начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но «не сию секунду и с сохранением той заработной платы, которая имеется». Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно было сообщить правительству свою позицию до конца сентября.


При этом, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.