Минтруд хочет провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.





Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства, заявил «Известиям» замминистра экономического развития Петр Засельский.





«На предприятиях… работники 30-40 % времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.





Он подчеркнул, что конкретных параметров перехода пока нет. По словам чиновника, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.





В начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но «не сию секунду и с сохранением той заработной платы, которая имеется». Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно было сообщить правительству свою позицию до конца сентября.





При этом, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.