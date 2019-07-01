Минтранс разработал правила совместных поездок на BlaBlaCar

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, или карпулинга, таких, как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка», сообщает «Коммерсант».





Согласно проекту Минтранса, от перевозчика потребуется наличие прав категории B и водительского стажа не менее двух лет. В сутки ему будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор. В своем автомобиле водитель не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков. Если выяснится, что перевозчик совершал коммерческие рейсы, то его аккаунт подлежит блокировке.





Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком возможны только в безналичной форме через онлайн-сервис. Предельный размер платы определит правительство с учетом цены топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам. Также в документе предлагается ввести административную ответственность для владельцев онлайн-сервисов за отказ уведомить Ространснадзор перед началом работы.





Представитель вице-премьера Максима Акимова подтвердил разработку законопроекта, но отметил, что в правительство его еще не вносили. По данным «Коммерсанта», документ уже направлен членам рабочей группы, занимающейся урегулированием правоотношений в сфере карпулинга.





В России крупнейшим сервисом карпулинга считается французский BlaBlaCar. По собственным данным, у него в стране более 20 млн пользователей. Аналогичные проекты развивали Mail.ru Group и «Яндекс». Представители BlaBlaCar и «Яндекса» законопроект Минтранса не комментируют.