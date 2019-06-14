Минсельхоз РФ разрешил томским рыбакам уменьшить размер ячеи в снастях

Минсельхоз РФ внес изменения в правила ловли рыбы на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«В новой редакции правил минимальный размер ячеи в речных фитилях - кутке, мотне, котле, бочке - снижен с 40 мм до 26 мм. Снижение размера ячеи позволит предприятиям более эффективно и рационально использовать ресурсный потенциал региона», - говорится в сообщении.





Кроме этого, по результатам научно-исследовательских работ Госрыбцентра в правилах рыболовства скорректировали местоположение действующих зимовальных ям осетровых видов рыб на водных объектах Томской области. Предполагается, что новые данные позволят точнее определять места для охраны ценных видов рыб.





Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн — территория, где сконцентрированы реки и водоемы Челябинской, Тюменской, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Также туда входят водоемы и реки республик Алтай, Тува и Хакасия, ХМАО, ЯНАО, Красноярского и Алтайского краев.