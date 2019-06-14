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14 июня,
2019
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Минсельхоз РФ разрешил томским рыбакам уменьшить размер ячеи в снастях

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Минсельхоз РФ внес изменения в правила ловли рыбы на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.


Изменения инициировал департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области по предложению рыбопромышленников региона.

Минсельхоз РФ разрешил томским рыбакам уменьшить размер ячеи в снастях

«В новой редакции правил минимальный размер ячеи в речных фитилях - кутке, мотне, котле, бочке - снижен с 40 мм до 26 мм. Снижение размера ячеи позволит предприятиям более эффективно и рационально использовать ресурсный потенциал региона», - говорится в сообщении.


Кроме этого, по результатам научно-исследовательских работ Госрыбцентра в правилах рыболовства скорректировали местоположение действующих зимовальных ям осетровых видов рыб на водных объектах Томской области. Предполагается, что новые данные позволят точнее определять места для охраны ценных видов рыб.


Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн — территория, где сконцентрированы реки и водоемы Челябинской, Тюменской, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Также туда входят водоемы и реки республик Алтай, Тува и Хакасия, ХМАО, ЯНАО, Красноярского и Алтайского краев.

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