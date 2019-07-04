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04 июля,
2019
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Новости

Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Министерство сельского хозяйства хочет добиться права регулировать сбор, переработку и оборот диких грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Проект соответствующего постановления правительства опубликован портале правовых инициатив.


В пояснении к инициативе говорится, что дикорастущие «пищевые ресурсы» имеют спрос на российском и зарубежном рынках, а их переработка и оборот — это экономически и социально значимая отрасль, которая потенциально может расти. Принятие закона позволило бы Минсельхозу развить производство в этой сфере и увеличить экспорт.


«Продукция на основе пищевых дикорастущих ресурсов имеет высокий экспортный потенциал, в связи с чем наделение Минсельхоза полномочиями по определению государственной политики в сфере переработки дикоросов повлечет, в том числе, развитие производства и увеличение поставок переработанной продукции на экспорт», — сказано в пояснительной записке.

Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

Отметим, впервые тема регулирования сбора дикоросов зазвучала в Россельхознадзоре в 2017 году. Тогда при ведомстве начала работать группа по развитию грибоводства, которой руководил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Тогда же в СМИ появилась информация, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на сбор ягод и грибов. Тогда министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что Россия может собирать и экспортировать грибы под отечественными торговыми марками, объем экспорта оценивался в 2 млрд долларов.


При этом в Минсельхозе отметили, что не планируют вводить ограничительные меры по отношению к сбору дикоросов гражданами. 

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