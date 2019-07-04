Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства хочет добиться права регулировать сбор, переработку и оборот диких грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Проект соответствующего постановления правительства опубликован портале правовых инициатив.





В пояснении к инициативе говорится, что дикорастущие «пищевые ресурсы» имеют спрос на российском и зарубежном рынках, а их переработка и оборот — это экономически и социально значимая отрасль, которая потенциально может расти. Принятие закона позволило бы Минсельхозу развить производство в этой сфере и увеличить экспорт.





«Продукция на основе пищевых дикорастущих ресурсов имеет высокий экспортный потенциал, в связи с чем наделение Минсельхоза полномочиями по определению государственной политики в сфере переработки дикоросов повлечет, в том числе, развитие производства и увеличение поставок переработанной продукции на экспорт», — сказано в пояснительной записке.