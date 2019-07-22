Минпромторг может убрать пиво из числа алкогольных напитков

Минпромторг готов пересмотреть и смягчить существующие запреты на продажу пива, сообщает РБК.​





Ведомство не исключает, что напитку, сейчас приравненному к алкоголю, можно вернуть самостоятельный статус. В частности, Минпромторг предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».





Пока меры, которые должны упростить регулирование торговли алкоголем, содержатся в разработанном министерством проекте стратегии развития торговли на 2019-2015 годы, документ датирован 18 июля 2019 года. В министерстве РБК сообщили, что сейчас они готовятся направить проект стратегии на согласование другим ведомствам.



Отметим, пиво законодательно внесли в число алкогольных напитков в 2011 году. Тогда алкогольными стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 %, кроме кефира и кваса.





По информации Росстата, производство и потребление пива в России снижалось с 2011 года. В 2012 году в стране было произведено 994 млн дал пива, а продано в рознице (с учетом импорта) 1 млрд дал. В 2017-м это были, соответственно, 756 млн и 724 млн дал. В прошлом году, когда Россия приняла ЧМ-2018, производство напитка выросло до 774 млн дал, а продажи — до 792 млн дал.





Сейчас по закону пиво нельзя продавать несовершеннолетним; с 23:00 до 8:00 по местному времени (в некоторых регионах, в том числе Томской области, спиртное нельзя приобрести с 22:00 до 10:00); в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 л, в учебных и медицинских заведениях, на военных объектах, в ларьках, в местах проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетов.





Однако пиво, в отличие от крепкого алкоголя, можно продавать при оказании услуг общественного питания: на прилегающих к стадиону территориях (за исключением того времени, когда там проходят детские соревнования); на оптовых и розничных рынках;

в общественном транспорте, на автозаправочных станциях, вокзалах и в аэропортах; в учреждениях культуры и нестационарных торговых объектах.