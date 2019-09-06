Минприроды: в воде Томской области превышена норма марганца и кремния

Минприроды опубликовало большой ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья людей в регионах России. Согласно документу, жители Томской области находятся в зоне риска по заболеваниям разных систем организма из-за низкого качества питьевой воды.





«Более 30 % проб некачественной питьевой воды по санитарно-химическим показателям выявлены в 2018 году на территории Калмыкии (58,31 %), Карелии (48,34 %), Чукотского автономного округа (36,11 %), Тверской области (35,68 %), Новгородской области (34,89 %), Мордовии (32,36 %), Якутии (31,44 %) и Томской области (31,35 %)», — говорится в документе.





В частности, речь идет о превышении в питьевой воде региона допустимого содержания марганца и кремния.





«Повышенное содержание в питьевой воде хлороформа, марганца, стронция, кремния, лития, хлора, натрия, магния, бора, сульфидов сероводорода и других соединений увеличивает риски здоровью населения со стороны мочеполовой, костно-мышечной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения, кожи, системы крови, иммунной системы, оказывает негативное влияние на процессы развития организма, репродуктивную систему», — отмечают специалисты Минприроды.