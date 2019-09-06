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06 сентября,
2019
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Минприроды: в воде Томской области превышена норма марганца и кремния

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Минприроды опубликовало большой ежегодный доклад о состоянии окружающей среды и здоровья людей в регионах России. Согласно документу, жители Томской области находятся в зоне риска по заболеваниям разных систем организма из-за низкого качества питьевой воды.


«Более 30 % проб некачественной питьевой воды по санитарно-химическим показателям выявлены в 2018 году на территории Калмыкии (58,31 %), Карелии (48,34 %), Чукотского автономного округа (36,11 %), Тверской области (35,68 %), Новгородской области (34,89 %), Мордовии (32,36 %), Якутии (31,44 %) и Томской области (31,35 %)», — говорится в документе.


В частности, речь идет о превышении в питьевой воде региона допустимого содержания марганца и кремния.


«Повышенное содержание в питьевой воде хлороформа, марганца, стронция, кремния, лития, хлора, натрия, магния, бора, сульфидов сероводорода и других соединений увеличивает риски здоровью населения со стороны мочеполовой, костно-мышечной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения, кожи, системы крови, иммунной системы, оказывает негативное влияние на процессы развития организма, репродуктивную систему», — отмечают специалисты Минприроды.

Минприроды: в воде Томской области превышена норма марганца и кремния
Фото: скриншот из доклада Минприроды

В докладе также говорится, что 68,2 % процента водопроводных сетей Томской области не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

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