Минприроды: В Томской области возможен мусорный коллапс
Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс. В числе названных регионов и Томская область.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения. Как сообщили в Минприроды, в них глава министерства призвал региональных чиновников принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить остановки оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по вине регоператоров.
Особое внимание Кобылкин рекомендовал обратить на это тем территориям, где фиксируются случаи некачественной работы региональных операторов. Таковых 16 субъектов: Алтайский и Красноярский края, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области.
Ранее сообщалось, что 11 ноября в Бийске из-за скопления мусора ввели режим ЧС. Кобылкин прокомментировал эту ситуацию.
Какими бы ни были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий. Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействия регионального оператора. На случай неблагоприятного развития ситуации мы в самом начале реформы предусмотрели возможность для региональных властей вводить временные модели оказания услуг. В данном случае, до разрешения вопроса с региональным оператором, в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия, действительно, могут привести к «мусорному коллапсу». Также недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения, — заявил министр.
С 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. Власти отмечали, что в полном объеме мусорная реформа заработала только на территории Северска.
В марте аналитики группы Wasteconsulting при участии экспертов РАНХиГС пришли к выводу, что в Томской области высокая вероятность мусорных протестов. Митинг, на котором томичи протестовали против высоких тарифов, прошел в регионе спустя две недели. Губернатор области Сергей Жвачкин после этого был вынужден признать, что реформа провалилась, и вернул прежние тарифы на вывоз мусора.
В Томске реализация мусорной реформы началась в июле. Жители города стали массово жаловаться на завалы мусора во дворах. Ситуацию удалось урегулировать к началу августа. Однако к этому времени был уволен начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Роман Мазур.
В последние две недели в Томске очередной мусорный конфликт. Региональный оператор и частные компании, которые занимаются сбором мусора, пытаются поделить рынок. В конфликт были вынуждены вмешаться городские власти. Они признали, что САХ превысил свои полномочия, и поручили компании вернуть сетки.
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