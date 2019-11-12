Минприроды: В Томской области возможен мусорный коллапс

Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс. В числе названных регионов и Томская область.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин направил на имя глав и губернаторов субъектов РФ предупреждения. Как сообщили в Минприроды, в них глава министерства призвал региональных чиновников принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить остановки оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по вине регоператоров.





Особое внимание Кобылкин рекомендовал обратить на это тем территориям, где фиксируются случаи некачественной работы региональных операторов. Таковых 16 субъектов: Алтайский и Красноярский края, республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области.





Ранее сообщалось, что 11 ноября в Бийске из-за скопления мусора ввели режим ЧС. Кобылкин прокомментировал эту ситуацию.