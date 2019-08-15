Минприроды: Россия может прекратить экспорт леса в Китай

Минприроды России допускает запрет на экспорт леса в Китай, если КНР не подключится к борьбе с незаконными вырубками. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью, — высказался министр. — Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим.

В интервью глава Минприроды также коснулся темы лесных пожаров и призвал тушить огонь даже в труднодоступных местах.

Кобылкин отметил, что просил китайских правоохранителей решить проблему «черных лесорубов» и предлагал КНР построить на границе с Россией селекционно-семеноводческие комплексы для лесовосстановления.

На самом деле есть такие места, куда и долететь невозможно, — сказал Кобылкин. — Мы не можем, например, загрузить две емкости с водой по 20 т в Ил-76, заправить его так, чтобы хватило долететь до пожара и вернуться обратно. Потому что нет рядом такого аэропорта, который может обслужить Ил-76, это тяжелый самолет, и длина полосы не везде позволяет. Но надо искать варианты.

Экспорт лесоматериалов из Сибири в первом полугодии 2019 года составил 1,36 млрд долларов США. Он сократился на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из данных Сибирского таможенного управления.







Главным покупателем остается Китай.К 2020 году власти Томской области планируют увеличить объем лесозаготовки до 10 млн кубометров в год.

