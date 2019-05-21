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21 мая,
2019
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Минобрнауки выделило на томские вузы 8,7 тысяч бюджетных мест

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

8712  бюджетных мест для поступления на очную форму обучения в 2019-2020 годах выделило министерство на все томские вузы, сообщила региональная администрация.


Из них 4055 отведены для бакалавриата, 1381 — специалитета, 3276 — магистратуры. Это на 268 мест больше, чем в прошлом году (по программам бакалавриата и специалитета). Кроме того, в будущем учебном году новые очные учебные программы откроются в СибГМУ — «Социальная работа», «Менеджмент». 


«Особенностью приемной кампании 2019 года является изменение технологии приема на целевые места. Повысилась ответственность сторон — участников договора о целевом обучении. Так, например, выпускник должен отработать не менее трех лет», — рассказала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.


Она добавила, что томские вузы привлекательны для иногородних и иностранных абитуриентов. Сейчас в Томске обучаются студенты из 78 регионов России и 79 стран. 

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