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17 сентября,
2019
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Минобрнауки утвердило нового ректора ТУСУРа

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило Виктора Рулевского в качестве ректора ТУСУРа. Он назначен на эту должность на пятилетний срок — до сентября 2024 года.

Минобрнауки утвердило нового ректора ТУСУРа
Фото: пресс-служба ТУСУРа

Напомним, выборы ректора в ТУСУРе прошли 10 июня. На пост ректора претендовали два кандидата: начальник инновационного управления, кандидат технических наук, доцент Юрий Гриценко и проректор по научной работе и инновациям, кандидат технических наук Виктор Рулевский. По результатам голосования победу одержал проректор по научной работе и инновациям Виктор Рулевский – за него проголосовал 121 делегат конференции из 139-ти.


Кандидатуру Рулевского поддержали заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, экс-ректор ТУСУРа Александр Шелупанов, который руководил учебным заведением с 2014 года. Участвовать в выборах нового ректора он не мог из-за 65-летнего возраста.

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