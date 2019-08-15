Минобрнауки требует докладывать обо всех контактах российских ученых с иностранными

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Министерство образования и науки ужесточило правила встреч российских ученых с иностранными. Копию приказа, распространенного еще в июле 2019 года по подведомственным учреждениям, опубликовала научная газета «Троицкий вариант».

Соответствующий приказ был подписан 11 февраля 2019 года министром Минобрнауки Михаилом Котюковым.

Из текста документа следует, что встречаться в нерабочее время с коллегами-иностранцами российские ученые могут только с разрешения руководства, а после встречи нужно будет составить краткий отчет о ней. О любых контактах с коллегами из за границы нужно уведомить Минобрнауки не менее чем за пять дней, предоставив список всех участников. На таких встречах должны присутствовать минимум двое российских представителей. Кроме того, использовать записывающие устройства иностранным ученым можно только в соответствии с «международными договорами РФ».

Начальник управления международных связей ТГУ Юлия Гашева не смогла прокомментировать приказ, потому что документ относится к категории документов служебного пользования.

«Сам характер документа не предполагает, что подведомственные Минобрнауки организации публично его комментируют», — сказала Юлия Гашева.

Ирина Поправко, доцент факультета исторических и политических наук, сотрудник Лаборатории антропологических исследований ТГУ и организатор международной школы по изучению науки и техники, считает, что приказ характерен для тенденции «превращения российской науки в туземную» — обособленную от мировой.

«Суть приказа противоречит многим целям, поставленным перед наукой: мегагранты, проект «Наука», интернационализация образования, — говорит Ирина. — Если не удастся отменить этот документ, бюрократической волокиты станет еще больше. Мы и так постоянно пишем служебки на имя проректора по безопасности, когда приглашаем иностранцев на мероприятия. На наших летних школах по изучению науки и техники есть иностранцы в команде, которая выезжает в полевую экспедицию, где надо брать интервью — записывать его на диктофон. Что делать теперь — писать все в блокнот? И неслучайно мы проводим летнюю школу по антропологии космоса вместе с американскими коллегами не в России. Представляю, через какой бюрократический ад пришлось бы проходить».

В Фейсбуке на странице научного журналиста Ирины Якутенко идет обсуждение приказа.

«В приказе указано, что его выполнение обязательно для организаций, связанных с секретностью, а остальным подведомственным Минобру организациям его рекомендуется учитывать, — пишет Ирина. — И тут надо понимать, что такие рекомендации могут очень по-разному восприниматься. Особенно теми начальниками, которые хотят быть святее папы».

В Минобрнауки РБК рассказали, что приказ отражает мировую практику, а российские ученые тоже сталкиваются за рубежом «с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств».

Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Данные рекомендации направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Наука», и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки России, — цитирует издание сообщение ведомства.

