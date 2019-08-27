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27 августа,
2019
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Новости

В Минобрнауки сообщили, что ТПУ должен 100 миллионов рублей в бюджет

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Более 20 научных организаций и вузов, которые ранее получили финансирование в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по исследованиям и разработкам, должны вернуть в бюджет деньги в связи с досрочным расторжением соглашения или применением штрафных санкций. Суммы долга варьируются от 1 млн до 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

В Минобрнауки сообщили, что ТПУ должен 100 миллионов рублей в бюджет

«В соответствии с принятыми решениями (о досрочном расторжении соглашения о предоставлении субсидии или применении штрафных санкций) комиссиями Минобрнауки РФ по оценке исполнения получателями субсидий обязательств по соглашениям, выполняемым в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», 23 получателя субсидии должны были осуществить полный или частичный возврат полученных ими в 2014-2018 годах средств субсидии», - говорится в сообщении.


Максимальная задолженность, по данным Минобрнауки, у Томского политехнического университета. Вуз должен вернуть в бюджет 100 млн рублей, выделенных на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности.


Отмечается, что Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники также не погасил задолженность. Сумма долга не уточняется.


Комментарии у руководства ТПУ редакция ТВ2 планирует взять позднее.

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